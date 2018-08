Nechci přijmout ani jednoho migranta, je to symbol, řekl Babiš velvyslancům

9:22 , aktualizováno 10:42

Máme těm lidem pomoci, ale v jejich zemi, řekl premiér Andrej Babiš ve vystoupení před českými velvyslanci o migrantech směřujících do Evropy. „Pokud já mluvím o tom, že nechci přijmout ani jednoho migranta, tak je to proto, že to je symbol. Měli bychom vyjednávat se státy severní Afriky a mít Marshallův plán pro Afriku,“ řekl Babiš na ministerstvu zahraničí.