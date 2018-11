Praha 1 bez „socek“. Mluvčí při odchodu smazala radnici ze sítí

Obecně platí pravidlo, že něž člověk opouští byt, kancelář či auto, má vypnout světla. Nyní již bývalá mluvčí Prahy 1 Veronika Blažková před svým odchodem vypnula i komunikační kanály radnice na sociálních sítích. Údajně odmítla předat přístupové údaje k profilům městské části na sociálních sítích a naopak je smazala.

Její postup kritizují pražští Piráti, kteří s bývalým vedení Prahy 1 měli často spory. Stejně tak s Blažkovou, jež za radnici mluvila a která je dlouholetou partnerkou dnes již bývalého starosty Oldřicha Lomeckého (TOP 09). Tajemník městské části František Dvořák, který je nadřízeným všech radničních úředníků včetně mluvčího, sám navíc tvrdí, že neví o tom, že by Praha 1 měla na sociálních sítích oficiální profily.

„Pokud je mi známo, žádná oficiální facebooková stránka městské části Praha 1 nikdy zřízena nebyla. Já o tom alespoň nevím. Nikdy nebylo v tomto duchu přijato usnesení rady nebo usnesení zastupitelstva,“ uvedl Dvořák v e-mailu, kterým vysvětloval současnou situaci jednomu z obyvatel Prahy 1. Ten jejich konverzaci následně zveřejnil na sociální síti.

Na webových stránkách radnice i v časopise, který úřad vydává, je přitom dosud odkazováno na oficiální facebookový a instagramový profil městské části, které jsou teď smazány. Celou záležitost nyní dostal na starost nový radní Prahy 1 pro informatiku Petr Kučera (Zelená pro jedničku/Zelení).

Každý dává ruce pryč, říká radní

„Je nešťastné, že to celé vzniklo takovým neformální způsobem, nebylo to nijak ošetřené, a teď od toho dávají všichni radši ruce pryč. S Blažkovou jsme komunikovali, ale jelikož už na radnici nepracuje, nemáme na ní moc páku, takže to zatím nijak nedopadlo,“ popisuje Kučera.

„Mohli bychom to možná řešit nějakými žalobami, ale ještě se uvidí. Energie máme omezeně a plácat jí na takové kraviny moc nechceme,“ dodává Kučera. Nové vedení radnice tak pravděpodobně založí nové profily na sociálních sítích, přes něž bude komunikovat s veřejností.

Redakce iDNES.cz se snažila získat vyjádření i Blažkové, ta však nezvedala telefon a na zaslané dotazy nereagovala.

Smazání stránek radnice na sociálních sítích je jakousi tečkou za vypjatými vztahy, které mezi sebou mělo bývalé vedení radnice s tím, které jej teď v čele úřadu nahradilo. Na přelomu roku vedlo spory s opozicí, která se obávala možné privatizace Nemocnice Na Františku, která je v majetku městské části. V březnu pak starosta Lomecký podal trestní oznámení, v němž mimo jiné uvedl, že se na něj spikli gayové včetně piráta Davida Bodečka kvůli zrušené privatizaci bytu.

Naposled pirátští zastupitelé kritizovali vedení radnice po volbách za to, že chce uzavírat nevýhodné smlouvy a provádět další pro městskou část nevhodné kroky. Mezi nimi byl i údajně návrh, aby bylo místo Blažkové zrušeno a ona dostala velké odstupné. K tomu nakonec nedošlo a mluvčí dala sama výpověď.

Volby v první městské části vyhrál uskupení Praha 1 Sobě v čele s Pavlem Čižinským. Praha 1 sobě udělalo koalici s uskupením My, co tady žijeme (STAN a KDU-ČSL), Piráty a zeleným zastupitelem. Do opozice tak zamířila TOP 09, ODS a ANO.