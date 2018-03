Je to spiknutí gay komunity, tvrdí ve sporu o byt starosta Prahy 1

Lomecký podal na stěžovatele Davida Bodečka trestní oznámení a použil v něm pozoruhodné argumenty. Podle Lomeckého se proti němu Bodeček „zločinně spolčil“ s vyšetřovatelem případu privatizace bytu v centru Prahy. A to proto, že jsou oba podle Lomeckého homosexuálové. „Patří do stejné gay komunity,“ napsal do trestního oznámení, které má MF DNES k dispozici.

„Vyšetřovatel (...) na facebookovém profilu vystupuje pod jménem (...). Že jde o něj, lze prokázat jeho fotografiemi v různých situacích s gay tematikou,“ napsal Lomecký. Jako důkaz ale starosta použil facebookový profil údajného gaye, který má sice shodné příjmení jako vyšetřovatel, ale jedná se o někoho úplně jiného. A protože údajný policista má na svém profilu Bodečka mezi přáteli, je podle starosty jejich propojení jasné.

„Jsem přesvědčen, že vztah mezi těmito pány vylučuje situaci, aby mohl nadále zůstat vyšetřovatelem případu,“ uvádí Lomecký a dochází k tomuto závěru: „Toto propojení může nést charakter naplňující trestný čin zločinného spolčení.“

Lomeckého stranický šéf Jiří Pospíšil nechtěl jeho výroky komentovat. „Pokud se jedná o trestní oznámení, musí to posoudit orgány činné v trestním řízení, a já doufám, že to posoudí objektivně,“ uvedl Pospíšil pro MF DNES.

Starostovo trestní oznámení na údajné spiknutí v gay komunitě proti radnici se však ukázalo jako nesmysl a i radnice už z obvinění začala couvat. „Stížnost na propojení vyšetřovatele a oznamovatele se nepodařilo prokázat,“ potvrzuje mluvčí Prahy 1 Veronika Blažková. Tím komplikovaný spor neskončí.

Od právníků se pravděpodobně přenese do politiky. „Pan Bodeček se netají svými politickými ambicemi a lze očekávat, že za osočováním představitelů současné radnice je snaha o vlastní zviditelnění a zapojení se do nadcházejících komunálních voleb za kohokoliv, kdo politicky stojí proti současnému vedení radnice,“ uvedla mluvčí.

To Bodeček nepopírá. „Stal jsem se členem Pirátské strany a zvažuju, že budu kandidovat v Praze 1,“ přiznává. Důvodem je podle něj právě zkušenost, kterou má s radnicí a jejím starostou.

Místo bytu právní spory

Celá kauza začala tím, že si Bodeček chtěl splnit sen o bydlení v centru. Přihlásil se do výběrového řízení na koupi bytu v srdci pražského Starého Města, v Karlově ulici. A zpočátku to vypadalo, že si sen splní. „Byl jsem nadšený, že jsem podal nejvyšší nabídku,“ vzpomíná na veřejné otevírání obálek.

Byl přesvědčen o svém vítězství do té míry, že prodal svůj starý byt v Karlíně. „Vzhledem k tomu, že jsem si ověřil postup podle předchozích výběrových řízení, byl jsem přesvědčen, že prodej bude zastupitelstvem bez problémů schválen,“ popisuje více než rok staré události. Zastupitelstvo Prahy 1 se ale rozhodlo, že výběrové řízení zruší.

„Krátce poté, co rozhodlo, nastala smršť výhrůžek z jeho strany směrem k vedení radnice,“ uvádí Blažková. Podle Lomeckého bylo důvodem zrušení, že jeho nabídka byla nižší než posudková cena bytu. To on však popírá, v předchozím kole si prý radnice žádné posudky vypracovat nenechala a další byty ve stejném domě byly prodány za nižší cenu než jím nabízenou.

Bodeček se rozhodl za svůj vysněný byt bojovat. Začal interpelovat na zastupitelstvu, psát žádosti, pídit se po důvodech. „Kromě trestního oznámení na postup radnice při výběrových řízeních začal bombardovat úřad žádostmi o poskytnutí informací,“ popisuje Blažková. Žádostí podle takzvané „stošestky“ dorazilo na úřad čtyřicet. Bodečkovo tažení mu na radnici vysloužilo nálepku chronického stěžovatele.

„Na základě jednoho jeho trestního oznámení vyšetřovatel skutečně obvinil dvě zaměstnankyně a jednoho radního,“ přiznává Blažková. Státní zástupce ale rozhodnutí vyšetřovatele o obvinění později zrušil. Vyšetřování dalších trestních oznámení pokračuje.