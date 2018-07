Prague Pride upozorní i na problémy dětí s přiznáním sexuální orientace

„Velice děsivé je vést hovory, kde dítě coming out v rodině udělá a potká se s velmi negativní reakcí, dokonce s vyhozením z domova s reakcí, že úchyla jsem doma nevychoval, nejsi můj syn, nejsi moje dcera,“ popisuje Porubský, s čím se na Lince bezpečí setkávají.



„Kontaktů, které jsme měli za posledních pět let na toto téma, je více než 2 700 a právě v letních měsících, v červenci a srpnu, nám zhruba o třetinu narostou kontakty k tématu coming outu a sexuální orientace,“ řekl vedoucí Linky bezpečí.



Kvůli sexuální orientaci na Linku bezpečí volají už jedenáctiletí

Nejmladším dětem, které se na Linku bezpečí obrací, je kolem jedenácti let. „Řešíme obavy z toho, jak budou reagovat nejbližší, rodina. Často mezi vrstevníky to problém není, ale to, co děti hodně řeší, je přijetí v rodině,“ řekl Porubský.



Proto jedna z akcí na letošní Prague Pride je diskuse o tom, jaké situace, které se týkají sexuální orientace, se na Lince bezpečí a na rodičovské lince řeší. Uskuteční se i workshop zaměřený na téma coming outu.

„Letošní hlavní téma Prague Pride je rodina. Chceme se zaměřit hlavně na rodiny, ve kterých gayové, lesby, bisexuální a transgender lidi vyrůstají a žijí, protože pro nás je velmi důležité, že pokud nás naše rodina opravdu přijme, můžeme žít kvalitnější a šťastnější životy,“ řekla ředitelka festivalu Hana Kulhánková.

„Často jsou teplé děti považovány za černé ovce rodiny. Často nám naše rodiny nerozumí, nebo se bojí zeptat, co to znamená být gay nebo lesba. A my bychom chtěli upozornit na to, že i další jsou často označováni, zaškatulkováni podle toho, jak se chovají nebo jako mají vrozené dispozice,“ uvedla Kulhánková, která sama žije s přítelkyní a společně vychovávají dítě.

V rámci festivalu Prague Pride, který se koná od 6. do 12. srpna, bude i debata s dětmi, které jsou vychovávané dvěma matkami nebo dvěma otci. Diskutovat se bude na téma, jaké je to být gay nebo lesba ve věřící rodině.

„Je to festival úplně pro všechny a věříme, že široká veřejnost využije příležitosti přijít na našich 127 různých akcí po celé Praze a že festival bude místem setkávání a komunikace mezi LGBT lidmi a širokou veřejností, jak to máme v úmyslu,“ řekla manažerka akce Bohdana Rambousková.

Duhový průvod projde Prahou 11. srpna

Duhový průvod Prahou v sobotu 11. srpna půjde od sochy sv. Václava Opletalovou ulicí do Hybernské a dále po tradiční trase Náměstí Republiky – Revoluční – Dvořákovo nábřeží – Čechův most – schody na Letnou.



Letošní Prague Pride se uskuteční v době, kdy mezi českými politiky vypukl boj o to, zda manželství budou moci uzavřít dva muži nebo dvě ženy, nebo zda se naopak do Listiny základních práv a svobod zakotví, že „manželství jako svazek muže a ženy“ je pod ochranou zákona.

První vláda Andreje Babiše v demisi podpořila návrh 46 poslanců ze šesti stran, aby manželství mohli uzavřít i homosexuálové. Opačně se postavila vůči iniciativě jiných 37 poslanců také ze šesti různých stran, která navrhuje dát ochranu manželství jakožto svazku muže a ženy.