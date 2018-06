Manželství budou moci podle Babišovy vlády uzavřít i homosexuálové

„Jsme šťastní, že se vláda souhlasně vyjádřila k návrhu na změnu občanského zákoníku a podpořila manželství pro gaye a lesby. Má ho prakticky celá západní Evropa a my máme šanci být první postkomunistickou zemí, která ho zavede,“ reagovala na rozhodnutí vlády právnička Lucie Zachariášova zastupující kampaň Jsme fér usilující o manželství pro gaye a lesby.

„V posledních dnech se kromě vlny podpory gay a lesbických vztahů ozývaly i hlasy, které se obávají o klasickou rodinu. Rádi bychom zdůraznili, že nikde v zemích, kde manželství pro všechny mají uzákoněné, se nestalo nic, co by ohrozilo heterosexuální manželství: jak říkáme ve Jsme fér – většině to neublíží, menšině to pomůže. Víme, že nás čeká ještě dlouhá cesta poslaneckou sněmovnou, senátem až k panu prezidentovi. I proto nás souhlasné stanovisko vlády naplňuje takovým optimismem,“ uvedla Zachariášová.

Symbolické uznání toho, že menšina má práva jako většina

Pod návrh, který vláda podpořila, připojilo podpis 46 poslanců ze šesti sněmovních klubů, konkrétně ANO, Pirátů, KSČM, ČSSD, TOP 09 a STAN. Mezi signatáři nejsou zástupci ODS, SPD Tomia Okamury a KDU-ČSL.

„Jedná se o dědictví, o vyživovací povinnosti vůči dětem, o přístup k rodinným záležitostem. Je naprosto legitimní, aby homosexuálové, kteří se rozhodnou vstoupit do manželství nebo osvojit děti, aby tu možnost měli,“ řekla Radka Maxová z hnutí ANO, která je pod návrhem podepsána na prvním místě.

„Jde i o symbolické uznání toho, že ta menšina má stejná práva jako většina,“ řekl iDNES.cz Pirát František Kopřiva.

Nynější registrovaní partneři by měli možnost uzavřít manželství bez toho, že by partnerství museli rušit, nebo v partnerství setrvat podle příslušného, byť rušeného zákona.

Jiná skupina poslanců z KDU-ČSL, hnutí ANO, ODS, ČSSD, TOP 09 a STAN v čele s lidovcem Markem Výborným chce naopak ústavně chránit manželství jako svazek muže a ženy. Navrhla proto příslušné doplnění listiny práv a svobod i v reakci na snahy o uzákonění možnosti uzavírání manželství lidmi stejného pohlaví.

„Není to útok na homosexuální komunitu, nic takového,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz jeden z iniciátorů návrhu poslanec KDU-ČSL Marek Výborný.