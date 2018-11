Čech z Kalifornie: Hoří tu bleskově, lidé žijí s předem sbalenými zavazadly

Žijete v Los Angeles. Jaká byla vaše zkušenost s posledními tragickými požáry? Museli vás evakuovat?

Bydlím v Hollywoodu, takže se mě požáry naštěstí přímo nedotkly. Mám ale známé ve městě Paradise, které téměř celé lehlo popelem. Oheň se zde šířil velmi rychle. Jedna ze známých popsala, že když s rodinou prchali z města, všude na okrajích silnic viděli stát ohořelá auta. Lidem prostě došel benzín nebo se jen zasekli, pak jim požár auto spálil. Ujet nějakých 10 kilometrů trvalo asi 4 hodiny, silnice byly úplně ucpané. Údajně tam projížděl buldozer a vytlačoval z cesty auta, která byla odstavená nebo už ohořelá a nemohla jet dál.

Zdeněk Kratochvíl Spolupracovník Rádia Impuls v USA působil v letech 2000 až 2004 jako moderátor Českého rozhlasu a v letech 2005 až 2010 byl redaktorem TV Nova. V současné době žije v Hollywoodu, kde mimo jiné chodí na hodiny filmového herectví.

Jak se lidé z Paradise s katastrofou vyrovnávají?

Jen velmi obtížně. V Paradise žije spousta seniorů, kteří tam bydleli celý život. Některým je i osmdesát let, takže měli velké problémy se odtamtud dostat. Teď se prý ani nechtějí vrátit se na dům podívat, protože by to pro ně bylo velmi emocionální, na těch pozemcích často nic nezbylo. Moje známá popsala, že její rodina měla v Paradise dům od roku 1920. Dneska je z něj popel.

Požár byl nejničivější v historii Kalifornie, vyžádal si zatím 51 obětí a zničil přes sedm tisíc domů. Myslí si Kaliforňané, že katastrofě šlo nějak předejít?

To jsem nezaznamenal. Půda je tady místy tak vyprahlá, že jakýkoliv malý podnět ke vzniku požáru opravdu způsobí katastrofu. Kalifornie je obrovská země s velkým množstvím suchého porostu a keřů, oheň se tu šíří rychle. Požáry jsou tu stále častější a také nabírají na intenzitě, protože už tu skoro vůbec neprší. Poslední roky je situace opravdu kritická. Lidé, kteří v těchto lokalitách bydlí, s tím rizikem zkrátka žijí.

Mohou se na katastrofu nějak připravit?

Probíhají tu různé kampaně. V některých oblastech úřady vyvěšují billboardy, ať jsou lidé připravení a mají preventivně sbalené zavazadlo, které v případě evakuace můžou vzít do ruky a utéci. V kopcích a horách jsou tabule, kde se každý den uvádí míra rizika požáru. Hasiči tu kontrolovaně vypalují některé plochy, aby předešli šíření toho požáru. Někde dokonce úřady nařizují, že lidé musí kolem svého domu v sezóně posekat trávu nebo roští, a pak chodí kontroly. Ale jak jsem popisoval, je to tu tak strašně vyprahlé, že požárům prostě nikdo nedokáže zabránit.

Americká média často zmiňují hrdinskou práci tamních hasičů…

Spousta lidí včetně mě tu vzdává hasičům velký hold. Oni skutečně nasazují svůj život, jdou do toho naplno a skoro nespí, protože při těch obrovských požárech je potřeba každá ruka. Lidé se jim tu snaží pomoci, jak můžou.

Například před několika měsíci byl požár nedaleko Palm Springs. Známý tehdy šel nakoupit do supermarketu, kde ho zastavil vedoucí obchodu, dal mu dárkovou poukázku na 300 dolarů a poprosil ho, aby hasičům nakoupil a dovezl hygienické potřeby. Můj známý to samozřejmě velmi rád udělal. Je to sice příběh z jiného místa, z jiného požáru, ale je to dobrý příklad toho, jak se tu v krizových situacích vždy semkne komunita.



Jaká teď panuje situace v Los Angeles?

Nejhorší to bylo v sobotu. Nad městem bylo zataženo, jak byl všude kouř a smog. Sluneční paprsky se přes něj dostávaly jen těžko. Přitom byla ohniska požárů vzdálená od padesáti kilometrů dál. Když člověk vylezl na nějakou vyšší horu, jako jsem to udělal já, nebylo přes znečištění skoro vidět.

Při tom požáru shořely domy, auta, různé materiály, jejich mikroskopické částečky se pak pohybovaly ve vzduchu. Špatně se dýchalo, dráždilo to dýchací cesty a krk. V neděli ale vítr kouř odfoukl a bylo jasno, jen v dálce nad Malibu byl stále vidět oblak kouře.