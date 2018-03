Škola má právo žákům zadávat povinné domácí úkoly, upozorňuje inspekce

Ve školském zákoně se mimo jiné píše, že žáci mají povinnost plnit pokyny kantora v souladu se školním řádem. „Právě školní řád je klíčovým dokumentem, v němž může být (a tradičně bývá) oblast plnění domácích úkolů a práva pedagogických pracovníků zadávat a hodnotit domácí úkoly ukotvena,“ odpověděl na dotaz iDNES.cz náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Jinými slovy, pokud ředitel dané základní školy napíše do školního řádu, že žáci mají povinnost plnit domácí úkoly, žáci je zkrátka plnit musí. Jiný názor má bloger, který si říká „Táta parťák“. Na školu svého syna se obrátil s tím, že nechce, aby jeho syn musel dělat domácí úkoly, a přesvědčil ředitele, aby je syna nechal dělat pouze dobrovolně.

Domácí úkoly nejsou povinné, přesvědčil muž školu, aby je synovi odpustila Muži vadilo, že jeho syn musel plnit domácí úkoly a hrozil mu za to kázeňský postih. Přesvědčil proto ředitele školy, aby syn úkoly dělal jen dobrovolně.

Blogerovi se nelíbilo, že synovi za opakované neplnění domácích úkolů hrozil kázeňský postih.

„Pokud škola postihuje žáky za to, že domácí úkoly neplní, musí to být opřeno o to, že neplní pokyny pedagogických pracovníků upravené ve školním řádu, který je závazný pro všechny účastníky vzdělávání v dané škole,“ uvedl náměstek Andrys.

Připomněl, že školní řád schvaluje školská rada, ve které jsou zastoupeni také rodiče. Ti proto mohou mluvit do toho, zda učitelé budou nebo nebudou zadávat a hodnotit domácí úkoly.

Na dotaz iDNES.cz, jakým způsobem lze kontrolovat učitele, aby žákům nezadávali nesmyslné úkoly, odpověděl Andrys, že tuto kontrolu musí vykonávat ředitel školy, který odpovídá za učitele i úroveň vzdělávání. „Je úkolem ředitele školy, aby případné excesy, nesmyslné nebo zjevně nepřiměřené postupy učitelů řešil,“ dodal.

MŠMT ohledně úkolů lže, míní právnička

V reakci na článek o domácích úkolech napsala právnička Ligy lidských práv Zuzana Candigliota na svůj blog, že ministerstvo školství (MŠMT) lže, když říká, že úkol, který učitel dětem zadá s tím, že je povinný, je zkrátka povinný a jeho hodnocení se může odrazit v klasifikaci.

MŠMT totiž stejně jako Česká školní inspekce říká, že zadávání domácích úkolů je věcí úpravy jednotlivých škol ve školních řádech a jejich zadávání je v souladu s právními předpisy, pokud jsou rozsah a obtížnost úkolů přiměřené vývoji osobnosti dítěte.

„Žák povinnost plnit domácí úkoly nemá, neboť tato povinnost není předvídatelným a jasným způsobem stanovena zákonem, zákon sám hovoří ve svém úvodním ustanovení, že upravuje vzdělávání „ve školách“ (nikoliv mimo školu), navíc škola nemůže zasahovat do soukromého a rodinného života dítěte a jeho rodiny, která může mít zcela jiné priority ve svém volném čase než plnit domácí úkoly,“ popisuje Candigliota.

Pokud budou úkoly zadávány v rozumné míře a v zajímavé a vhodné formě, pak se domnívá, že většina žáků a rodin je bude ochotně a nadšeně plnit. „Odpor vůči domácím úkolům je právě proto, že toto splněno není. Ovšem v současné době nikdo nikomu nezakazuje domácí úkoly plnit, takže zastánci domácích úkolů se mohou plně realizovat a nikdo je v tom neomezuje,“ dodala.

Rodiče by měli škole důvěřovat, myslí si učitelé

Redakce iDNES.cz zjišťovala, jestli učitelé základních škol zadávají žákům domácí úkoly a zda by podle nich měly být úkoly povinné.

Například učitelé na základní škole EDUCAnet Praha žáky běžně úkolují. Domácí úkoly jsou prý krátké, nezaberou víc než deset minut a dostávají je jen žáci na prvním stupni.

„Rodiče by měli škole hlavně důvěřovat a věřit, že škola dělá pro jejich děti to nejlepší. Největší přítěží pedagogické činnosti však jsou ambiciózní rodiče, kteří na škole pouze hledají chyby a nesnaží se školu nikterak pochopit,“ říká ředitel školy EDUCAnet Praha Jakub Pour.

„Domácí úkol a vůbec domácí studium musí být nedílnou součástí žákova učení. Žák musí vzít za své, že určité věci si v klidném domácím prostředí musí promyslet, přečíst, napsat, naučit se. V kolektivu spolužáků během vyučovací hodiny na určité věci není čas a není klid,“ myslí si ředitel Základní školy Praha-Petrovice Petr Zeman.

U domácích písemných úkolů je podle něj ideální, když učitel nechá žáky posledních několik minut vyučovací hodiny, aby s úkolem mohli začít a případně se mohli zeptat na to, čemu nerozumí. „Nechuť splnit domácí úkol často vyplývá z toho, že žák úkolu nerozumí, neví si s úkolem rady. Není dobré až zároveň se zvoněním narychlo křičet na žáky zadání domácího úkolu,“ dodal Zeman.

„Sama dávám jen dva malé úkoly týdně jako takový kompromis - většina rodičů u nás ve třídě úkoly vyžaduje. Na prázdniny a víkend úkoly nedávám. Co mi ale připadá nevhodné od otce, který vymohl pro svého syna, aby nemusel dělat úkoly, je to, že vlastně vrhá před dítětem špatné světlo na paní učitelku. Jak má potom prvňáček spolupracovat s paní, o které doma tatínek povídá, že dává domácí úkoly, i když se to nesmí?“ říká učitelka Lenka Koudelová.