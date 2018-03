Domácí úkoly nejsou povinné, přesvědčil muž školu, aby je synovi odpustila

Muž, který na Facebooku bloguje pod přezdívkou „Táta parťák“, o sobě redakci iDNES.cz prozradil, že je mu 39 let, pracuje v oblasti IT a jeho syn Richard chodí do první třídy základní školy v Jihomoravském kraji. Své jméno si uvést nepřál.

Rozčílilo ho, že jeho syn dostal od učitelky už několik poznámek za nesplněný domácí úkol a hrozilo mu, že za patnáct vynechaných úkolů dostane napomenutí třídního učitele, při opakování možná i důtku.

„Úkoly by neměly být povinné dle mého z mnoha různých důvodů. Tím hlavním je vymáhání té domnělé povinnosti. V našem případě třeba právě kvůli poznámkám, hrozbám důtkami a podobně. Pak už se ten úkol nedělá proto, že to synovi dává smysl, že sám chce něco procvičit, ale proto, že se to musí, jinak bude zle. Děti by se měly učit pro sebe, dobrovolně, aby jim to dávalo smysl, učení kvůli hezkým známkám nebo strachu z potrestání mi smysl nedává,“ sdělil bloger iDNES.cz.

Vadí mu také, že domácí úkoly zasahují do soukromého rodinného času. „Když na domácí úkol není prostor a chuť a navíc se jich sejde víc najednou, člověku pak už nezbývá moc volného času. Nechci, aby moje děti musely trávit tolik času školou, pokud zrovna nechtějí a máme třeba jiný program,“ dodal.

Prostudoval proto školský zákon, Rámcový vzdělávací program a školní řád synovy školy. „O domácích úkolech jsem nenašel ani zmínku,“ říká.

S tím vyrukoval na synovu učitelku, která mu oponovala, že jsou domácí úkoly povinné na základě nepsané dohody pedagogů se zástupcem ředitele. Protože se s učitelkou neshodl, otec se nakonec obrátil na ředitele. Ten po asi půlhodinové diskusi uznal, že chlapec úkoly nemusí dělat, pokud nebude chtít, a nebude mu za to hrozit žádný kázeňský postih.

„Líbilo by se mi samozřejmě víc, kdyby se to podařilo prosadit pro celou školu nebo alespoň třídu. Myslím ale, že taková iniciativa musí vzejít nejdřív od rodičů. Nechci to násilím všem vnucovat,“ dodal.



„Příspěvek mi zvedl tlak,“ napsala kantorka

Blogerův příspěvek vyvolal na Facebooku vlnu reakcí. Vidělo ho milion lidí, přes sedm tisíc lidí ho sdílelo a přes deset tisíc lidí ho okomentovalo. Zatímco někteří s obsahem souhlasí, jiní „Tátova parťáka“ kritizují.

„Absolutně souhlasím s přístupem Táty parťáka, neboť jsem tím procházel před několika lety také,“ napsal například uživatel Lubomír Dvořák.

„Vás pane bych za rodiče teda nechtěla... Jsem pro úkoly, moji rodiče je měli, já jsem dělala úkoly a mé děti též,“ napsala naopak Jitka Nováková.

Odlišný názor než „Táta parťák“ má také učitelka střední školy Lucie Tykalová. Ta napsala na svůj blog, že jí dotyčný příspěvek zvedl tlak, ačkoliv je sama učitelkou střední školy a domácí úkoly žákům nedává, protože v tom na střední škole nevidí smysl.

„Táta parťák si myslí, že udělal pro svého syna báječnou věc. Budou si doma spolu hrát, Ríša se nenaučí dělat si povinnosti, nenavykne si na pravidelnou domácí přípravu, naopak, když bude mít problém ve škole, tatínek jej za něj jistě rád vyřeší. Jsem zvědavá, jak bude Ríša reagovat na první stres či přesčas v zaměstnání,“ napsala Tykalová.

Domácí úkoly na prvním stupni podle ní mají spoustu funkcí jako upevňování a procvičování učiva, kdy zmiňuje důležitost každodenního hlasitého čtení v první třídě, budování vzájemného vztahu rodiče a dítěte při školní přípravě nebo orientaci rodiče v učivu svého dítěte a následné zhodnocení, zda vzdělávání přináší své ovoce.

„Být tátou parťákem bych si dělala vrásky i z toho, že ostatní děti úkoly dělat musí, jenom Ríša ne. To je kolegiální a spravedlivé vymoci si nějakou výjimku?“ dodává Tykalová.

MŠMT: Žák, který neplní úkoly, může být potrestán

Podle ministerstva školství je zadávání domácích úkolů záležitostí úpravy jednotlivých škol ve školních řádech, které schvaluje školská rada.

„Zadávání domácích úkolů je v souladu s právními předpisy, pokud jsou rozsah a obtížnost úkolů přiměřeně vývoji osobnosti dítěte. Domácí úkoly je možné známkovat nebo hodnotit i jinak, například slovně a hodnocení domácích úkolů je možné zahrnout do klasifikace,“ sdělila iDNES.cz mluvčí ministerstva školství Jarmila Balážová.

Neplnění domácích úkolů je podle Balážové možné zohlednit v hodnocení žáka. „Úkol zadaný učitelem jako povinný je povinný a primární je jeho splnění,“ dodala.

