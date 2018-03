Novinka ve Sněmovně: exkurze provádějí samotní poslanci. Zájem je velký

V podloubí před vchodem do Poslanecké sněmovny se mačká hlouček mladých lidí. Nejsou to turisté, místo vzhůru Nerudovkou k Hradu míří do útrob parlamentu na jednu z prohlídek, které se tu každé pondělí konají. Takzvané otevírání dveří Sněmovny je velkým hitem mezi současnými poslanci.



Studenti míří za Dominikem Ferim z TOP 09. „Začali jsme s nimi teď v únoru a všechny termíny do června máme plné,“ popisuje velký zájem Natálie Born, jeho asistentka, která prohlídku organizuje. „Nejsme jediní, kdo podobné prohlídky pořádá,“ dodává. Jedenadvacetiletý a zároveň nejmladší poslanec se mezi třeťáky z lounského gymnázia skoro ztrácí. Vypadá spíš jako jejich spolužák.

„Vítám vás tady, mám radost, že jste přijeli,“ oslovuje studenty. Na začátku je čeká bezpečnostní prohlídka a křivolaká cesta paláci kolem poslaneckých klubů a kanceláří do předsálí Sněmovny. Tady je zaujme velké tablo se zasedacím pořádkem s fotkami poslanců. Hledají na něm známé tváře, třeba Babiše nebo Okamuru.

„Tak tady zabrušuje,“ komentuje jeden z nich objev podobenky Miloslava Roznera z SPD s narážkou na jeho nešťastný výrok (jak zabrušoval a vybrušoval, si připomeňte zde).

Plastový schůdek a polštářky

Opuštěná Sněmovna nabízí kouzelný pohled na nejrůznější polštářky a podložky, kterými si poslanci ulehčují dlouhé hodiny sezení v nepříliš pohodlných historických lavicích. Poslanec studentům vysvětluje, jak to ve Sněmovně chodí, i poodhaluje neviditelné zákulisí, třeba jak fungují stenografové, kteří se starají o zápis z jednání. Historická fakta ovšem nechává na zkušené průvodkyni z Parlamentního institutu. Zpod řečnického pultu také vytahuje plastový stupínek. „Řešilo se, že to bude zařízení za desítky tisíc, a nakonec je to plastový schůdek,“ popisuje novinku v jednacím sále, která má ulehčit život zákonodárcům menšího vzrůstu. Mezi studenty také nechává kolovat poslanecký průkaz nebo hlasovací kartičku.



Přijde řada i na dotazy, kolik stojí oběd ve Sněmovně, na aktuální změny protikuřáckého zákona nebo na Feriho téma investic do kolejí, které budoucí studenty vysokých škol zajímá. Ptají se i na to, jak se dostat na stáž do Sněmovny nebo jak vstoupit do politiky.

Prohlídka pokračuje i do dalších prostor, na kuřáckou terasu nebo třeba do novinářského atria. Tam v sobě Feri nezapře milovníka sociálních sítí, když si udělá „selfíčko“ se studenty.

Na prohlídky chodí hlavně studenti

Měsíčně si místo, kde se schvalují zákony, přijde prohlédnout více než 1 500 lidí z řad veřejnosti. I během Feriho prohlídky se v prostorách paláce Smiřických potkávají hned tři skupiny složené převážně ze studentů.



Možnost podívat se do Sněmovny s poslancem nabízí hned několik stran. „Stačí napsat a není problém se domluvit,“ říká mluvčí Starostů Karel Kreml. Zájemci většinou vyrážejí s někým ze starostovského tria Gazdík–Farský–Rakušan. Když je skupinka menší, vezmou prý návštěvníky také do poslanecké kantýny nebo restaurace.

Na návštěvu sněmovních stravoven nelákají jen oni. Své sympatizanty zval po volbách na večeři do Sněmovny i šéf Pirátů Ivan Bartoš. I tito parlamentní nováčci teď plánují veřejnosti ukazovat své působiště. „Chystáme víc projektů, kterými chceme přiblížit Sněmovnu lidem,“ říká mluvčí Pirátů Karolína Sadílková. Třeba videoprůvodce.

„Vytváříme vzdělávací a informační videa, která budou lidem přibližovat proces předkládání a schvalování zákonů,“ dodala mluvčí.