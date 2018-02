Komunisté jako opora vlády by u části ANO prošli, SPD některým vadí

Vyplývá to z odpovědí poslanců ANO na dotaz iDNES.cz, jaká varianta vlády, kterou sestavuje Babiš, by pro ně byla nejlepší a jimi preferovaná. Členové poslaneckého klubu ANO (vyjma Babiše) dostali rovněž otázku, zda v případě, že by vláda ANO závisela na toleranci Okamurovy SPD, by pro ně osobně taková varianta byla přijatelná.

Písemně odpovědělo 15 poslanců ANO ze 77, přitom celkem 66 potvrdilo buď přímo či přes své asistenty, že otázky od iDNES.cz četli.



„Pro mě osobně je z variant, které se diskutují, nejpřijatelnější menšinová vláda s ČSSD za tolerance KSČM. S Hnutím SPD mám velký problém,“ odpověděla iDNES.cz jihomoravská poslankyně Lenka Dražilová. „Pro mne s SPD nereálné a zároveň nepředstavitelné,“ odepsal iDNES.cz poslanec z Libereckého kraje David Pražák.

Nejčastější odpověď byla ale jiná. „Pro mě osobně by stále byla nejpřijatelnější varianta dvojkoalice s ODS a se 103 hlasy,“ sdělil iDNES.cz místopředseda hospodářského výboru Martin Kolovratník z Pardubicka. Menšinová dvojkoalice s ČSSD za podpory KSČM je pro něj přijatelná. „Podporu SPD si nedovedu představit, hodně by záleželo na konkrétních podmínkách, stejně tak bych považoval za špatné řešení předčasné volby,“ uvedl Kolovratník.



Premiér Babiš přitom již dříve v Lidových novinách řekl, že SPD je nepřijatelná i pro dva členy jeho kabinetu, kteří jsou zároveň poslanci - ministra zahraničí Martina Stropnického a spravedlnosti Roberta Pelikána. Kriticky se vůči SPD vyjadřovala i ministryně obrany Karla Šlechtová.



Babiš po jednání s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech řekl, že ho prezident „neomezuje časově“ při jednání o druhé vlády za podmínky, že bude. Reálně má nyní na výběr buď, že se dohodne se sociální demokracií a komunisty, či s KSČM a s SPD. Babiš už také řekl, že kdyby druhý pokus o vládu nevyšel, zajímala by ho varianta předčasných voleb. Ty prezident Zeman nechce a zájem na nich nemají ani menší strany, šéf ANO by přitom pro ně musel získat podpora 120 poslanců, aby Poslanecká sněmovna mohla být rozpuštěna.

Řada poslanců ANO by preferovala koalici s ODS

I když hned po volbách Babiš řekl, že by se mu zamlouvala dohoda s občanskými demokraty, kteří ale odmítají jít do vlády se stíhaným politikem, pro některé členy poslaneckého klubu ANO by stále nejlepší variantou byla dohoda s ODS.

„Mnou preferovaná varianta by byla koalice s ODS. Variantu s SPD osobně vůbec nepreferuji, ale pokud bude v hnutí ANO většinová shoda na tomto směru, budu ho s výhradami respektovat,“ sdělila iDNES.cz jihočeská poslankyně, šéfka sociálního výboru Radka Maxová. „Pro mne je nejlepší variantou vláda s ODS. Další varianty jsou silně kompromisní. Vláda s podporou SPD je krajní variantou,“ uvedl místopředseda poslaneckého klubu ANO Pavel Pustějovský.



„Já osobně bych preferoval koalici s ODS, krajním řešením je pro mně koalice s ČSSD s tichou podporou komunistů,“ napsal iDNES.cz poslanec z Vysočiny Josef Kott. Obdobně se vyjádřil jeho kolega ze stejného kraje Radek Zlesák. „Ze všeho nejvíc bych přivítal, kdyby se podařilo domluvit koalici s ODS. Koalice s ČSSD s tichou podporou komunistů je eventualita, kterou bych též podpořil,“ odepsal Zlesák.

Dohoda s ODS by byla nejlepší i podle dalších členů klubu ANO. „Dávala by smysl zejména v ekonomické a hospodářské oblasti. Pokud by se měla jednání o sestavení vlády neúměrně natahovat, je na místě uvažovat o předčasných volbách,“ sdělil pražský poslanec Patrik Nacher. Na rozdíl od něj by předčasné volby za špatné řešení považoval poslanec Kolovratník.

„Pro mou osobu by byla nejpřijatelnější koalice ANO - ODS, jako další koalice ANO - ČSSD s podporou KSČM. Koalici ANO - SPD s podporou KSČM považuji prakticky za nemožnou. Také bych ještě nezavrhoval koalici na platformě ANO - ČSSD - KDU-ČSL,“ vyjmenoval celou škálu variant jihočeský poslanec ANO Roman Kubíček. Ale ani lidovci nechtějí být ve vládě, kde by byl stíhaný politik, což je případ premiéra Babiše kvůli padesátimilionové dotaci na farmu Čapí hnízdo.

Nejvíce se rozepsala jihomoravská poslankyně Taťána Malá. Napsala, že si nedokáže představit žádnou vládní spolupráci s přímou účastí SPD nebo KSČM ve vládě. „Za ideální variantu jsem já osobně považovala spojení s ODS, ale to se bohužel momentálně nejeví moc reálně. ODS je pořád zaseklá v předvolební rétorice, taktizuje a v jejich mediálních vyjádřeních už se v poslední době popravdě docela ztrácím,“ uvedla Malá.



„Pak je tu ještě možnost spolupráce s ČSSD, což by byl menšinový kabinet, který by, jak se zdá, neměla problém podpořit KSČM. KSČM by pak ale musela bezvýhradně přijmout, že se vůbec nebudeme bavit o vystupování z NATO nebo Evropské unie a ČSSD musí pochopit, ze kandidát na premiéra je pro nás jen Andrej Babiš. Jinak se nehneme z místa. Myslím si, že ani veřejnost to nekonečné vyjednávání a politikaření nebaví,“ míní Malá.

Některým je jedno, kdo by podpořil menšinovou vládu

Z vyjádření pěti dalších poslanců - Jaroslava Bžocha, Milana Brázdila, Milana Ferance, Josefa Hájka a Věry Procházkové - vyplynulo, že by jim menšinová vláda opřená o komunisty a SPD nevadila.

„Co se týká případně tolerance menšinové vlády, tak si ji dokáži představit téměř se všemi politickými subjekty v Poslanecké Sněmovně, KSČM a SPD nevyjímaje,“ uvedl Hájek. „Já bych preferoval jednobarevnou vládu za podpory těch poslanců a politických frakcí, kteří se najdou v programovém prohlášení vlády,“ napsal Brázdil.

Feranec řekl, že preferuje menšinovou vládu s podporou jiných stran, a to za cenu programových ústupků, které nejsou v rozporu s programem ANO. „Které strany vládu při hlasování o důvěře podpoří, budou tolerovat, je mi vcelku jedno, mandáty poslanců mají stejnou hodnotu,“ prohlásil. Podle Procházkové má právo ANO sestavit vládu a mít premiéra. „Pokud jakýkoliv poslanec tuto nabízenou variantu chce podpořit, má na to právo,“ uvedla.

Rozsáhlou odpověď poslal iDNES.cz kromě Malé ještě Jaroslav Bžoch zvolený za ANO v Ústeckém kraji. „Osobně bych nejraději viděl koalici s ODS. Postoje a názory SPD a KSČM nesdílím,“ napsal. Za nepřijatelnou označil možnost, že by komunisté nebo hnutí Tomia Okamury mohli získat vládní křesla.

„Pokud budeme sestavovat opět menšinovou vládu, kterou bude tolerovat SPD, KSČM a případně některá další parlamentní politická strana, tak to vidím jako reálnou možnost, ale nesmí to být vykoupené tím, že bychom do programového prohlášení vlády dávali cokoliv, co je v rozporu s programem hnutí ANO,“ uvedl Bžoch. Zdůraznil, že ANO nesmí dopustit, aby v případě přijetí zákona o obecném referendu bylo možné hlasovat o vystoupení České republiky z Evropské unie nebo NATO.

Jednání o vládě se mohou více pohnout už po víkendu, kdy bude jasné, kdo nově povede sociální demokracii. A podle toho se také ukáže, zda bude pro Babiše reálná dohoda s ČSSD, nebo se jednání ještě více bude orientovat na komunisty a hnutí SPD.