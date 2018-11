Současná koalice může pokračovat, ale s jiným premiérem, řekl Fiala

Variantu pokračování stejné koalice s jiným premiérem o víkendu obhajoval předseda ČSSD, ministr vnitra Jan Hamáček, ale hnutí ANO se k ničemu takovému nechystá. A prezident Miloš Zeman naopak v pondělí v Lánech Babiše ujistil, že když bude jeho vládě vyslovena nedůvěra, znovu ho pověří sestavením vlády.

Ve Sněmovně se dopoledne sešli na pozvání Pirátů představitelé pěti opozičních stran, které vyvolaly hlasování o nedůvěře vládě. Už bez SPD Tomia Okamury, jehož poslanci také přidali podpisy požadující mimořádnou schůzi s hlasováním o nedůvěře.

„V posledních dnech se objevuje od některých vládních politiků nějaká debata, že snad neexistuje plán B, že opozice má mít nějaký plán B. Já musím za ODS jasně prohlásit, že my tohle považujeme za dělání si falešného alibi, za úhybný manévr. O to přece vůbec nejde. To, co je podstatné a co je nejdůležitější, je dotáhnout do konce plán A,“ uvedl Fiala.



Varianty dalších plánů jsou jasné, řekl šéf občanských demokratů. „Vládní koalice může vyměnit premiéra ve své režii a může pokračovat na stávajícím půdorysu, mají to ve svých rukách. Vládní koalice se může vytvořit ve spojení jiných politických stran. Vládní koalice může říct – my na to nemáme, nevíme, jak dál, tak chceme předčasné volby,“ vyjmenoval Fiala varianty, které by mohly následovat, kdyby skončil Babiš.

„Každý poslanec, který podpoří vládu Andreje Babiše, přebírá odpovědnost za problémy, které tady jsou. Za mnohostranný, velký, silný konflikt zájmů, kterému Andrej Babiš je a bude vystaven,“ řekl předseda ODS. „Nejde oddělit konání Andreje Babiš jako obviněného, jako otce, který chrání své obviněné děti, a jako premiéra. Toto by nedokázal nikdo na světě,“ prohlásil Fiala.

Po obědě se také sejde mimořádně výkonný výbor KSČM, který rozhodne o postoji komunistů ke vládě, jejíž vznik podpořili a jejíž existenci tolerují.