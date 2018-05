I po svědkovi může chtít policie telefon, stává se to, říká advokát

„No jistě, já jsem viděl, že i svědek přišel a byl vyzván, aby vydal telefon,“ odpovídá Ortman na dotaz, zda se setkal se zabavením mobilů i u české policie. „Většinou ti lidé, protože mají čisté svědomí, nevidí důvod, proč by to neudělali,“ dodal.

I kdyby dotyčný neměl telefon u sebe, vyšetřovatelé jej vyzvou, aby do několika dnů přístroj předložil. Změny v mobilu podle právníka policisté stejně poznají. „Samozřejmě že je lepší tam jít bez telefonu, ale jen to oddálí ten akt. Takže ono je to prašť jako uhoď,“ uvedl. „Oni ho vrátí, prozkoumají, zkopírují si všechno. Bohužel takhle to u nás funguje,“ konstatoval.

Investigativní novinářka Pavla Holcová

Slovenská policie vzala Holcové mobil ve středu během výslechu. Novinářka popsala, že kriminalistům chtěla při vyšetřování pomoci a sdělit vše, co se Kuciaka týkalo.

Na Holcovou však čekal osmihodinový výslech. Ačkoli sama nabídla, že vyšetřovatelům poskytne své konverzace s Kuciakem, policisté trvali na tom, že chtějí všechny data z jejího mobilu. Když telefon vydat odmítla, předložili jí příkaz z Úřadu speciální prokuratury a pohrozili pokutou (více v článku Slováci kvůli Kuciakovi vyslýchali českou novinářku, sebrali jí mobil).

Holcová telefon nakonec odevzdala, což prokuratura interpretuje jako dobrovolné vydání. „Spočítala si, co ji bude stát nejméně. Byla si vědoma, že i když to neudělá, tak o ten telefon stejně na nějakou dobu přijde,“ myslí si právník Ortman.

Právník: Při vyšetřování vraždy si zabavení telefonu obhájí

V souvislosti s případem Holcové vydal český Nadační fond nezávislé žurnalistiky stanovisko, že bez dodržování práva na ochranu zdroje by žurnalistika ztratila svoji společenskou funkci. „Bez ochrany zdroje informací by nebylo možné profesi investigativních žurnalistů vykonávat, protože by lidé přestali novinářům v obavě o vlastní bezpečnost informace sdělovat,“ uvedl v prohlášení fond.

Podle advokáta Petra Tomana je sice překvapivé, že Holcové policie mobil zabavila, ale upozorňuje, že trestní řád to umožňuje stejně jako domovní prohlídku nebo odposlouchávání.

Stát se nachází v případě novinářů občas ve schizofrenní situaci, protože jim dává právo tajit své zdroje. „Na jednu stranu jim dává právo neprozradit zdroj a současně jim do toho práva chce zasáhnout,“ řekl Toman. Nicméně na novináře i advokáty, kteří zase mají povinnost mlčenlivosti, dopadá trestní řád stejně jako na ostatní skupiny lidí. „Ale je třeba pečlivě poměřovat, jakému právu dát přednost,“ doplnil.

„U té novinářky nejspíš budou odůvodňovat, že tady jde o dvojnásobnou vraždu a tudíž jde všechno stranou,“ uvedl Toman s tím, že slovenská policie bude muset vysvětlit, proč potřebovala právě telefon Holcové.

Advokát připomněl případ českého investigativního novináře Janka Kroupy, kterého policie odposlouchávala, jelikož chtěla zjistit jeho zdroje (více o případu čtěte zde). Toman upozornil, že zákon odposlechy umožňuje pro vážné důvody, avšak nikdo je nespecifikoval.

Nadační fond pro nezávislou žurnalistiku v pátek vyzval české úřady, aby hájily práva Holcové. Podle Tomana si však slovenská kriminálka svůj postup obhájí. „Tady odhalovali dvojnásobnou vraždu, a na to nikdo nic neřekne,“ myslí si Toman.

Nenosit na výslech k policii mobil radí pouze klientovi, který je potencionálně podezřelý. „Teoreticky mu hrozí, že by ho mohli na místě obvinit, zadržet, vzít do vazby. Taková rada se může dát potencionálně podezřelému, ale svědkovi ne,“ uzavřel advokát.