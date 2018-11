Policie v zahraničí našla bývalého pražského imáma. Bude převezen do Česka

Policejní speciální složky vypátraly v zahraničí bývalého pražského imáma Sámera Shehadeha, který je obviněn z podpory terorismu a loni opustil Česko. Ve středu to uvedl server Neovlivní.cz s odvoláním na důvěryhodné bezpečnostní zdroje. Shehadeh by měl být v nejbližších dnech transportován do České republiky.