Islámská nadace se distancuje od Shehadeha. Nebyl pražským imámem, píše

„Islámská nadace v Praze po zveřejnění informací v médiích o Samerovi Shehadehovi prohlašuje, že Samer Shehadeh nikdy nebyl spolupracovník či zaměstnanec Islámské nadace v Praze a již vůbec nebyl pražským imámem.



Islámská nadace v Praze se nikdy neztotožňovala s jeho názory. V posledních dvou letech se vztahy s panem Shehadehem velmi zhoršily a nakonec zcela zhroutily. Vedení Islámské nadace v Praze nesouhlasí, aby byl Samer Shehadeh nazýván pražským imámem, protože tomu tak nikdy nebylo,“ píše se v prohlášení.

Kdo je imám? Z arabštiny se slovo imám dá přeložit jako „člověk, který je vpředu“ či „ten, který vede modlitbu“. Užívá se jako náboženský titul, označení duchovní autority. Imámem se stává člověk, který je pokládán svými souvěrci za nejvzdělanějšího, nejobeznámenějšího s věcmi náboženskými. Bronislav Ostřanský, arabista z Akademie věd v ČR

Bratr Shehadeha Omar odcestoval v říjnu 2016 do Sýrie do válečné oblasti, kde ve městě Idlib dobrovolně vstoupil do teroristické organizace Džabhat Fatah aš-Šám, nástupnické organizace teroristické An-Nusrá, původní sesterské organizace al-Káidy. Zázemí mu poskytuje Fátima (dříve Kristýna), která se za něj provdala podle islámského práva šaría, aniž jej viděla.

Sámer Shehadeh, sám sebe označující za pražského imáma, jim podle vyšetřovatelů v cestě pomáhal a činy schvaloval. Fátimě dokonce pomohl do Sýrie vycestovat a nyní se skrývá v Mauritánii. Tajné služby se o něj zajímaly už v minulosti, když poslal muslimům přes aplikaci WhatsApp vzkaz, aby se neúčastnili bohoslužby proti terorismu spolu s křesťany.

Islámská nadace v Praze je neziskovou organizací, která vznikla proto, aby naplňovala potřeby praktikujících muslimů v Praze a okolí. Její činnost lze rozdělit do tří hlavních oblastí: Provoz Islámského centra (mešity), charitativní činnost, a osvětová činnost. Vznikla již na počátku devadesátých let minulého století, zárodek budoucí organizace se však začal vytvářet již dříve, kdy se skupina praktikujících muslimů v Praze začala scházet k bohoslužbám ve skromných a provizorních podmínkách na velvyslanectví Egypta.