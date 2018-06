Nové video ukazuje, co předcházelo zbití dívky policisty na pláži

„Udělejte mi laskavost. Zhluboka se nadechněte a vydechněte sem,“ vyzývá na začátku videa policista dvacetiletou Emily Weinmanovou. Spolu se svým kolegou měl podezření, že pila alkohol.

Dívka uposlechla, ale policista zřejmě nebyl s výsledkem měření spokojený, proto vyzval dívku, aby test opakovala. Ta tedy znovu foukla do přístroje. Z videa není zřejmé, zda alkohol naměřil, lze to však předpokládat, neboť dívku později obvinili z nezákonného držení alkoholu.

Každopádně Weinmanová začala být podrážděná, opakovaně odmítla odpovědět na jejich otázky, například jak se jmenuje, načež se policisté rozhodli ji spoutat. Dívka v tu chvíli začala ustupovat. Video ukazuje, jak mladá žena křičí: „Nebudete mě spoutávat!“ O pár sekund později však policisté zasáhnou a je vidět, jak se ji nějakou chvíli neúspěšně snaží znehybnět. Po zásahu policistů je vidět, jak spoutaná Weinmanová na strážníka plive.

Wildwoodský starosta Ernest Troiano řekl deníku The Philadelphia Inquirer, že „agresorem zde byla jednoznačně Weinmanová“. Její advokát označil starostův výrok za nezodpovědný. Policie to podle něj na pláži přehnala. „Množství lidí, kteří si myslí, že dostala, co si zasloužila, je děsivé,“ řekl.

O brutálním spoutání ženy na pláži v New Jersey, ke kterému došlo o víkendu, informoval portál iDNES.cz už v úterý. Tehdy se objevilo video, které mobilem natočila jedna z přihlížejících. Policisté přislíbili, že incident prošetří. Kvůli tomu také zveřejnili i aktuální video z kamery jednoho z policistů. Weinmanová čelí obvinění z nezákonného držení alkoholu a kladení odporu při zatýkání, jednání policistů se stále vyšetřuje.