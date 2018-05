VIDEO: Policisté v New Jersey zmlátili dívku, která popíjela na pláži

Co přesně zásahu předcházelo, není jasné. Video začíná až ve chvíli, kdy se tři strážníci z policejní stanice Wildwood snaží dvacetiletou Emily Weinmanovou znehybnět.

Dívku údajně policisté povalili na zem, načež ona je v obraně začala kopat. Na videu je vidět, jak ji jeden ze strážníků několikrát pěstí udeřil do hlavy a druhý jí chytil kotníky, než se jim podařilo přitisknout mladou ženu k zemi a znemožnit jí další pohyb.



Weinmanová byla později obviněna z nezákonného držení alkoholu na pláži a z kladení odporu při zatýkání. Na policisty údajně i plivala.

Video natočila devatenáctiletá Alexis Hewittová z New Jersey. „Když padala, vyvolalo to rozruch a všichni kolem začali křičet. To mě vzbudilo a v tu chvíli jsem začala točit,“ řekla Hewittová ABC News.

Wildwoodské policejní oddělení ujistilo, že zahájilo interní prošetření případu, kterých se důstojníci na pláži dopustili. Policejní náčelník Robert Regalbuto řekl stanici ABC Philadelphia, že se oddělení bude učit z vlastních chyb. Konkrétní kroky ale nechce uspěchat: „Samozřejmě na tom musíme zapracovat, ale nejdřív musíme počkat na celé video,“ prohlásil.