Policie zbrojí na teroristy: chybí výcvik, výstroj i náboje, zlobí se kritici

Protiteroristické projekty policie rozjela v roce 2015 po velkých útocích teroristů ve Francii. Chtěla co nejdříve přezbrojit Útvar rychlého nasazení a vybavit zásahové jednotky a takzvané prvosledové hlídky, které vznikly nově, aby u podobných událostí byly jako první. Podle prezidia je už hodně splněno.

„Pro ÚRN je většina zbraní zabezpečena, doplnit zbývá především speciální příslušenství a zaměřovače, včetně noktovizní (noční vidění) a termovizní techniky. Prvosledových hlídek už vzniklo skoro 170, cílový stav pro rok 2020 je 217,“ vyčíslil mluvčí policejního prezidia Josef Bocán.

I když vedení policie tvrdí, že výdaje na boj s terorismem patří k prioritám, právě elitní protiteroristické jednotce došla podle informací iDNES.cz v půlce loňského roku munice. Situace se vyřešila přesunem nábojů z jiných útvarů, kde pak chyběly a policisté museli omezit trénink střelby.

„Munice došla nejen URNA, přesouvala se v rámci krajských ředitelství, takže pak chyběla jinde, a to jak na výcvik prvosledových hlídek, které by měly mít prioritu, tak i na výcvik policistů základních útvarů,“ potvrdil místopředseda bezpečnostního výboru Sněmovny Zdeněk Ondráček.

Rozpočet a výdaje za munici Policejní rozpočet v miliardách korun: 2006 - 32,9 mld.

2016 - 33,1 mld.

2017 - 35,8 mld.

2018 - 40,4 mld. V roce 2006 putovalo na nákup výzbroje a munice 130 milionů korun, což bylo zhruba 0,4 procenta rozpočtu. V roce 2016 bylo ke stejným účelům vynaloženo zhruba 217 milionů, což je zhruba 0,6 procenta z celkového rozpočtu.

Nezvládnuté vyzbrojování dokládají i čísla. Zatímco loni prezidium vyčlenilo na munici přes 99 milionů korun a o rok dříve dokonce jen 76, letos za ni dá 170 milionů. „V minulosti byly plány zpracovány s ohledem na přidělenou výši rozpočtu. Skladové zásoby byly v minimální výši,“ připustil Bocán.

Málo střeleckého výcviku

Názor, že připravenost policistů je nedostatečná, zní z policie i z úst odborníků mimo ni. „Jestli má někdo pocit, že čtyřikrát do roka vystřílet do stovky nábojů připraví policistu na ostrý zákrok, pak se velmi mýlí,“ uvedl Zdeněk Drexler, předseda policejních odborů Unie bezpečnostních složek.

Pořádkový policista má dle tabulek cvičně vystřílet z osobní krátké zbraně 400 nábojů ročně. Pokud má přidělenou brokovnici či samopal, pak dalších 120 či 150 nábojů z nich.„Prvosledový policista“ absolvuje navíc několikadenní taktický výcvik se samopalem - a to na začátku svého zařazení a pak znovu každý rok. „Nad rámec mají také navýšenou střeleckou přípravu podle možností jednotlivých krajských ředitelství,“ objasnil Bocán.

Drexler namítá, že adekvátní průpravu má jen část prvosledových hlídek. „Přetrvává stav, kdy je hlídka složena z vyčleněných policistů obvodního oddělení. Ti nemají žádný výcvik navíc, jsou to klasičtí policisté, kteří pracují na spisech a v případě potřeby mají vyrazit do akce,“ uvedl předseda Unie bezpečnostních složek. „Jak by se také při současném administrativním vytížení, požadavcích na počet vybraných pokut, kontrol osob a další mohli soustředit na adekvátní výcvik?“ rýpl si.

Starosta Kolína a poslanec Vít Rakušan je optimističtější. „Z mého lokálního pohledu se připravenost na nové hrozby a krizové situace ve Středočeském kraji v posledních letech zlepšila. Policisté mají lepší vybavení i výcvik,“ míní. Připustil, že za tím může být schopnost krajského ředitele řadu věcí „vydupat“.

120 kilometrů jízdy kvůli čtyřem nábojům

Příprava se podle některých expertů zhoršila už před deseti lety, kdy se výcvik na policejních školách smrskl z 18 na 6 měsíců. „Šlo o rozhodnutí z příkazu ušetřit za každou cenu a v resortu policie udělalo hodně škod,“ míní expolicista Pavel Černý, který učil kolegy taktiku a střelbu a nyní trénuje policisty po světě.

Podle jeho slov má každá společnost jen tak dobrou policii, kolik na ni má peněz. „Na ulici leckdy střílí policisté, kteří daný rok ze své služební zbraně vypálili cvičně jen pár ran. Některé složky v nedávné minulosti neměly na půl roku nebo i na celý rok náboje žádné,“ doplnil.

Zmínil i případ, kdy před půldruhým rokem členové prvosledových hlídek jeli s dlouhými zbraněmi ráže 5,56 - které mají schopnost čelit i těžce ozbrojeným teroristům - šedesát kilometrů na střelnici a stejnou cestu zpět, aby vystřelili každý čtyři náboje a udrželi si tak „kvalifikaci“ pro daný typ zbraně.

Většina takzvaných protiteroristických projektů jsou podle Černého spíš psychologické kroky směrem k veřejnosti, která pak žije v iluzi, že v případě útoku bude speciální jednotka za dvě minuty na místě.

„Opak je ale pravdou, budou tam za desítky minut. Na místě bude v menším městě strážník nebo policista základního útvaru, který chodil šest měsíců do školy, na tělesné přípravě nebyl měsíce, možná i roky, a měl by zakročit proti džihádistům, kteří možná nebudou litovat obětovat život,“ podivil se.

Vedení policie kritiku odmítá. „Současná úroveň policejního vzdělávání a služební přípravy je na dostatečné úrovni, avšak nutno dodat, že policie intenzivně sleduje vývoj bezpečnostní situace a výcvik neustále přizpůsobuje současným bezpečnostním rizikům,“ řekl iDNES.cz Josef Bocán.

Metály životy neochrání

Policisté vyčítají nadřízeným špatné stanovování výdajových priorit. Jako čerstvý příklad dávají nákup manažerských uniforem za téměř 60 milionů.

„Podle mě je vrchol nezodpovědnosti upřednostnit nákup uniforem pro vedení a různých ‚hraček‘ před vybavením a vycvičením prvosledových hlídek. Policisté mají problém techniku zvládat v klidu, natožpak v krizové situaci. Reálně se pro boj s terorismem udělalo strašně málo,“ řekl zdroj iDNES.cz, který chtěl zůstat v anonymitě.

Stejně to vidí i Pavel Černý. „Policisté, s nimiž se bavím, vnímají, že pro ně policejní management dělá trestuhodně málo. Mají pocit, že v době nástupu terorismu v Evropě určitě nebylo největší prioritou investovat energii a peníze například do nových vyznamenání a medailí,“ dodal.

Vedení policie ujišťuje, že boj s terorismem patří ve výdajích k prioritám a nákupy zbytných věcí nejdou na jeho úkor. „Výše výdajů zákonitě odpovídá výši přiděleného rozpočtu, a to právě s důrazem na přidělení co nejvyššího objemu financí v souvislosti s protiteroristickými opatřeními. Pokud bude jakýmkoli způsobem navýšen policejní rozpočet, dojde k urychlení pořízení potřebného majetku a vybavení exponovaných útvarů,“ ujistil Bocán.

Víc policistů odešlo, než nastoupilo

Některým policistům chybí balistická ochrana, poté co policie předloni reklamovala neprůstřelné vesty. „Letos už se něco nakupuje, ale potrvá další tři čtyři roky, než každý policista bude vybaven,“ upozornil místopředseda bezpečnostního výboru Ondráček.

A potíže jsou i s tou nejzákladnější výstrojí. „Znám policistu, který už půl roku slouží v kombinaci civil a uniforma. Součásti, které by potřeboval, prostě nejsou,“ doplnil. Vlastně se ani nediví tomu, že loni odešlo od policie o 236 policistů víc, než jich nastoupilo. Na konci roku chybělo oproti tabulkovému stavu dva tisíce policistů.

„Odcházejí i zkušení a schopní policisté ve věku pětatřicet až pětačtyřicet let, kteří jsou ponejvíce znechuceni systémem. Pro policii jsou to milionové ztráty,“ podotkl zdroj z policejních řad.