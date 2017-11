Začátkem a koncem týdne na horách nasněží. Mezitím bude slunečno

„V průběhu nedělního večera a noci nasněžilo na západě Čech a na horách na severozápadě a severu území mezi 10 až 15 cm nového sněhu,“ shrnul Josef Hanzlík z Českého hydrometeorologického ústavu (dění ohledně počasí sledujeme v tomto článku).

Dodal, že při čerstvém nárazovitém větru, který celou dobu foukal, se na horách vytvářely a nadále vytváří sněhové jazyky. V nejnižších polohách v jihozápadní polovině Čech, kde klesly teploty v průběhu druhé polovině noci k nule nebo pod bod mrazu se na mokrém povrchu, nebo na ujeté vrstvě sněhu vytváří kluzké náledí nebo zmrazky.

„V průběhu pondělí a noci na úterý předpokládáme intenzivnější sněžení zejména v horských oblastech na severu území, kde by mělo připadnout dalších 10 až 15 cm nového sněhu,“ předpovídá meteorolog. Ve vyšších a středních polohách by měl sníh přibývat zejména v podhůří Beskyd, kde ještě v průběhu pondělí platí výstraha ČHMÚ na novou sněhovou pokrývku.

„Sníh se na horách a ve vyšších polohách udrží s ohledem na teploty poblíž nuly i po následující dny týdne. Během příštího víkendu očekáváme další studenou frontu, která by měla na hory přinést další sněhové vločky,“ řekl Hanzlík. Do té doby má být převážně slunečné počasí, které se od čtvrtka začne kazit v nížinách, které se začnou přikrývat nízkou oblačností. „Na horách s ohledem na zesilující inverzi však slunce zůstane až do pátku,“ dodal meteorolog.

V pondělí čekejme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, místy přeháňky, nad 400 m, ráno i v nižších polohách, sněhové. Na horách bude sněžit trvaleji. Na východě bude zpočátku zataženo, déšť, nad 600 m bude sněžit. Nejvyšší se budou pohybovat mezi 2 až 6 °C, v 1000 m na horách kolem -1 °C. Na Českomoravské vrchovině a na Moravě bude čerstvý vítr o rychlosti 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s, večer bude od západu slábnout. Na horách na severu budou sněhové jazyky, na hřebenech i závěje.

V noci na úterý bude polojasno až oblačno, na horách na severu místy přeháňky, nad 400 m sněhové. Nejnižší teploty budou mezi +1 až -3 °C, při déletrvajícím vyjasnění a sněhové pokrývce až -5 °C, ojediněle se vytvoří náledí. V úterý přes den bude oblačno až polojasno, zpočátku na Moravě a ve Slezsku se objeví ojediněle přeháňky, nad 400 m sněhové. Nejvyšší teploty budou mezi 2 až 6 °C.

Ve středu má být většinou polojasno, na severu oblačno až zataženo a ojediněle může mrholit, nad 1200 m slabě sněžit. Ojediněle se mohou objevit mlhy. Nejnižší noční teploty mají být mezi +1 až -3 °C, ojediněle až -5 °C. Nejvyšší denní teploty mezi 3 až 7 °C.

Ve čtvrtek lze očekávat polojasno až skoro jasno, místy se mohou objevit mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty mají být mezi +1 až -3 °C, při nízké oblačnosti kolem +2 °C. Nejvyšší denní teploty mezi 4 až 8 °C.

V pátek má být polojasno, místy mlhy nebo zataženo nízkou oblačností. Nejnižší noční teploty mají dosahovat +3 až -1 °C, při zmenšené oblačnosti ojediněle až -4 °C. Nejvyšší denní teploty 4 až 8 °C.

Vyhlídka počasí od soboty do pondělí avizuje, že bude nejpravděpodobněji oblačno až zataženo, od západu místy déšť nebo přeháňky, na horách postupně srážky smíšené nebo sněhové. Nejnižší noční teploty by měly být mezi +3 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty mezi 2 až 7 °C.