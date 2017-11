Na západě Čech začne odpoledne vydatně sněžit, na horách napadne 15 cm

Výstraha před silným sněžením (vysoký stupeň nebezpečí) platí v Karlovarském a části Plzeňského kraje v neděli od 16 do 22 hodin. Sněžit bude i ve středních Čechách, posléze i v Moravskoslezském kraji.

Varování před náledím platí v Praze, Středočeském, Karlovarském, Plzeňském, Jihočeském kraji a Kraji Vysočina v pondělí od 2 do 9 hodin.

V neděli odpoledne a večer dorazí studený vzduch od severozápadu. „Odpoledne a večer očekáváme od západu na většině území déšť, od vyšších poloh sněžení. K večeru začne déšť na západě a severozápadě Čech přecházet i ve středních a nižších polohách ve sněžení,“ uvedla Jana Hujslová z Českého hydrometeorologického ústavu.

„Zejména na západě Čech se bude vytvářet sněhová pokrývka a přechodně může sněžit i silně (kolem 3 cm/1 hod.), do půlnoci může napadnout kolem 10 cm nového sněhu, na horách kolem 15 cm,“ dodala meteoroložka.



Během večera a noci na pondělí bude déšť přecházet ve sněžení i na ostatním území Čech. Sněhová pokrývka ale nepřesáhne 5 centimetrů a sněžení bude během noci slábnout.

V noci a během pondělí bude trvaleji sněžit hlavně na horách. V Beskydech bude vydatněji sněžit i v podhůří, napadnout může až 10 centimetrů nového sněhu. Později večer sněžení zeslábne.

Na horách se budou místy tvořit sněhové jazyky. „Na severu Čech už od nedělního večera, v Jeseníkách a Beskydech od pondělního rána,“ řekla Hujslová.

Během noci na pondělí budou teploty v Čechách a na Českomoravské vrchovině klesat na +2 až -2 °C. „Povrchy mokré po předchozím dešti nebo od tajícího sněhu mohou místy namrzat a bude se tvořit náledí a zmrazky. Na ostatním území se budou náledí nebo zmrazky tvořit jen výjimečně, zejména na horách a ve vyšších polohách,“ uvedla meteoroložka.

V Krkonoších je místy až čtvrt metru sněhu

Na hřebenech Krkonoš leží až čtvrt metru sněhu. Začalo sněžit v pátek večer, odkdy napadlo několik centimetrů. Teplota se pohybovala slabě pod nulou.



Chladno bylo i na Luční boudě, která je v nadmořské výšce 1 410 metrů. „Dnes dopoledne jsme tu měli 3,7 stupně pod nulou, sněhu u meteorologické stanice jsme naměřili 23 centimetrů. Je to průměr, někde je to vyfoukané na trávu, jinde je naopak nafoukáno více. Začalo sněžit v pátek večer, letos je to už druhý sníh. Od pátku nasněžilo tak 15 centimetrů,“ uvedla pro ČTK spolumajitelka Luční boudy Klára Sovová.

Horní úsek kabinové lanové dráhy na Sněžku v sobotu a v neděli dopoledne stál kvůli silnému větru. Před polednem se lanovka znovu rozjela, řekl ČTK její náčelník Jiří Martinec.