Kandidátku ČSSD do eurovoleb má vést Poc, Zaorálek se Středulou nechtějí

16:26 , aktualizováno 16:26

V čele kandidátky sociální demokracie pro volby do Evropského parlamentu bude současný europoslanec Pavel Poc a dvojkou by měla být Olga Sehnalová. Po jednání grémia ČSSD a předsednictva strany to iDNES.cz řekl předseda Jan Hamáček. Definitivně to schválí Ústřední výkonný výbor ČSSD příští týden.