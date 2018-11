Lidovci jdou do voleb bez TOP 09 a STAN. Řešili varování z USA před Huawei

17:51 , aktualizováno 18:25

KDU-ČSL bude kandidovat samostatně do Evropského parlamentu, rozhodl podle předsedy strany Pavla Bělobrádka celostátní výbor strany. Lidovci se rozhodli nekandidovat do europarlamentu s TOP 09 a s hnutím STAN. K tomu, aby šli do voleb společně byli vybídnuti vedením Evropské lidové strany. Lidovci se zabývali i americkým varování před firmou Huawei.