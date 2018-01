Vláda napoprvé důvěru nezíská, až poté ji podpoří ČSSD a KSČM, míní Zeman

Hlasování o důvěře vlády se uskuteční 10. ledna. „Jsem přesvědčen, že vláda důvěru získá až ve druhém kole. Vytvořím prostor, aby to bylo až v únoru, možná i později,“ uvedl Zeman. Na dotaz moderátora Jaromíra Soukupa, zda poté Babiše podpoří ČSSD a KSČM, přisvědčil.

Prezident doufá, že vláda Babiše bude razantněji přistupovat k některým korupčním kauzám, jako je například vytunelování OKD.

Zeman rovněž uvedl, že by měla být zveřejněna celá zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) v kauze Čapí hnízdo, kterou by si rád přečetl. Ve čtvrtek vydalo ministerstvo financí pouze krátkou pasáž ze závěrů šetření, ze které vyplývá, že v dotaci pro Čapí hnízdo jsou nesrovnalosti.

Prezidentští kandidáti mají být posuzováni podle práce

Připomněl, že během svého působení na Hradě se snažil hájit národní zájmy a „nehrbit se“. Také podporoval ekonomickou diplomacii, která je nutná pro české exportéry a zdůraznil, že je potřeba „mít smysl pro humor a brát politiku s úsměvem“.

Pokud uspěje v prezidentské volbě, jejíž první kolo se uskuteční už příští víkend, nechce nijak měnit své zájmy a názory, dál by navštěvoval jednotlivé regiony a setkávat se s občany. „Očekával bych, že v budoucnu budu méně agresivní a namyšlený, než jsem byl dosud,“ podotkl.

Zeman se již loni v březnu zavázal, že nepovede žádnou prezidentskou kampaň, proto se nechce účasnit ani televizních debat.

„Voliči by mě měli posuzovat podle výsledků mé práce za posledních pět let. Všichni kandidáti by měli být posuzováni podle své práce, ne podle toho, co řeknou v hodinové debatě. Navíc jsem se zavázal, že nebudu na protikandidáty útočit a to by se v debatě nedalo splnit,“ dodal prezident.