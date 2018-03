Písečná bouře v Egyptě zaskočila v letoviscích i stovky Čechů

„Na místě to řeší naši delegáti. V letovisku Marsá Alam i v dalších místech řádí písečná bouře. Letadlo, které dnes mělo přistát v Marse, muselo kvůli zhoršenému počasí přistát v Hurghadě. Lidi, kteří byli v tom letadle, do Marsy převeze autobus. A ty, kteří měli z Marsy odletět, autobus převeze do Hurghady a odtud poletí do Prahy,“ řekl Frekvenci 1 mluvčí cestovní kancelář Fischer Jan Bezděk.

„Naši klienti jsou stále v odletové hale a dostali poukázky na jídlo. Situaci stále řešíme,“ sdělil stanici mluvčí cestovní kanceláře Exim Tours Stanislav Zíma k situaci na letišti v Marsá Alam.

Společnost Travel Service musela kvůli bouři odklonit dva lety na pravidelné lince z Prahy do Marsá Alam do zhruba 250 kilometrů vzdálené Hurghady. „Aby mohla letadla pokračovat do cílové destinace, bylo zapotřebí vyčkat na zlepšení počasí, které je velmi proměnlivé,“ upřesnila mluvčí aerolinek Vladimíra Dufková. „Podle posledních informací už jedno letadlo v cílově destinací přistálo, druhé letadlo už je také na cestě do Marsá Alam,“ dodala.

Situace na místě už by se podle mluvčího cestovní kanceláře Blue Style Václava Nekvapila měla v současnosti uklidňovat. „Podle aktuálních informací už by bouře měla kulminovat. Naše klienty jsme informovali, že by bylo vhodné po dobu bouře zůstávat v uzavřených prostorách,“ řekl.

Blue Style má nyní v letoviscích Marsá Alam a Hurghada několik stovek klientů, které bouře zasáhla. Zrušily se kvůli ní všechny výlety naplánované na čtvrtek. „Lidem, kteří je už měli zakoupené, jsme buď vraceli peníze nebo nabídli jiný termín,“ doplnil Nekvapil s tím, že v příštích dnech má být slunečno.

Egyptská letoviska: Hurghada (červená) a Marsá Alam (modrá)

V posledních dnech pocítili důsledky písečných bouří lidé v Řecku, část území zahalil smog vytvořený z prachu, který přinesl vítr přes Středozemní moře z Afriky. Na sociálních sítích se navíc objevily snímky lyžařů na evropských svazích pokrytých jemně oranžovým sněhem (více v článku Sjezdovky jak na Marsu). Podle meteorologů jde o důsledek písečných bouří nad Saharou.