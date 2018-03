Sjezdovky jak na Marsu. Saharský písek zbarvil ruský sníh do oranžova

„V severní Africe a na Sahaře se objevily písečné bouře, během kterých se do vzduchu zvedlo mnoho písku a prachu. Když se dostane do vyšších vrstev atmosféry, roznese se pak kamkoliv. Při pohledu na satelitní snímky NASA je v atmosféře zřejmé množství písku a prachu unášeného přes Středozemní moře,“ vysvětlil pro deník The Independent britský meteorolog Steven Keates.

Dodává, že to, kam se písek spolu s deštěm nebo sněžením dostane, už pak záleží na směru větru. Tentokrát se vzácný úkaz, který se podle meteorologů objevuje zhruba jednou za pět let, dostal do Ruska, Bulharska, Rumunska a na Ukrajinu.

Tamní lyžaři na Instagramu a Twitteru zveřejňují záběry oranžových sjezdovek i videa naoranžovělé laviny, která zasypala auta na parkovišti. A zatímco některým výjev připomíná písečné duny, další jej přirovnávají k záběrům z Marsu.

„Marťanská krajina, apokalypsa je tu,“ okomentoval div přírody podle listu The Guardian jeden z uživatelů Instagramu.



Písek ze Sahary podobně čaroval naposledy loni na podzim ve Velké Británii, kde se při bouři Ophelia do ruda zbarvila obloha. A v roce 2014 se načervenalý poprašek dostal i do Česka.