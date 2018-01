Piráti znovu ve křížku s autorským zákonem. Použili logo Elánu bez svolení

Kapela Elán se ve videu objevuje hned dvakrát. Hned zpočátku v něm zazní úryvek ze Slovenské televize, kde kapela zpívá píseň „Zaľúbil sa chlapec“. Větší problém je ale až s druhým vyobrazením této slavné slovenské skupiny.

Na samotném konci spotu se totiž objeví nápis „Ať vás odhodlání, elán a smysl pro zdravé rozhodování donesou až ke stropu". Jenže místo slova „elán“ použili Piráti logo stejnojmenné kapely.

Ani na tom by nebylo nic divného, kdyby o tom Elán něco věděl.

„Ne, svolení k užití loga nebylo vydáno. Nikdo to u mě ani nežádal,“ uvedl pro iDNES.cz manažer Elánu Michal Čimera. Prý ještě zváží případné právní kroky vůči Pirátům. „Nejlépe by bylo, kdyby to sami chtěli napravit,“ dodal.

Situace se nelíbí ani Vašo Patejdlovi, jednomu z členů a zakladatelů kapely. „Krást se prostě nemá,“ řekl iDNES.cz. Pirátské straně by prý logo nezapůjčil, ani kdyby o to požádala.

„Stejně tak jako žádné jiné straně. Dělám hudbu apoliticky a svou tvář, své jméno a to, co je za mnou, k čemu jsem se za celý život dopracoval, nemám proč bych prodával, půjčoval, nebo s tím nějak obchodoval,“ dodal Patejdl.

Na spot z pirátského Facebooku se můžete podívat zde:

Dokud jde o legraci, autorský zákon přimhouří oči, míní Piráti

Jenže Pirátská strana užití loga bez svolení vůbec jako problém nechápe. „Dle aktuálního znění autorského práva je takovéto užití přípustné z důvodu parodie a koláže, a to i bez souhlasu autora. Užití v legračním pirátském videu pro sociální síť je tedy plně v souladu s dikcí autorského práva,“ řekl iDNES.cz poslanec za Pirátskou stranu Mikuláš Ferjenčík.

Otázku prý konzultoval s vlastním odborníkem na autorské právo. „Jsem rád, že o tom píšete. Alespoň se lidé dozvědí, že dělat si legraci je ještě legální a v souladu s autorským zákonem,“ dodal Ferjenčík s tím, že si nemyslí, že by video zasahovalo do něčích práv.

Podle advokáta Františka Vyskočila, který se dlouhodobě autorskému právu věnuje, je však porušení zákona očividné. Úryvek vystoupení kapely Elán ve Slovenské televizi by se podle něj snad ještě při troše fantazie dal považovat za takzvanou citaci, kterou zákon umožňuje.

„V případě loga, které je zobrazeno celé, ve své původní podobě, již ale autorský zákon nenachází jakoukoli výjimku a k užití by vždy mělo dojít jen se souhlasem nositele práv,“ říká advokát.

Použití loga skupiny Elán bez souhlasu tedy považuje za neoprávněné užití autorského díla. „I když přiznávám, že se tak stalo v dosti marginálním rozsahu,“ dodává Vyskočil.

Nesouhlasí ani s pirátskými argumenty ohledně parodie. Piráti si podle něj zákon vykládají, jak se jim hodí. „Myslím si, že Piráti nemají pravdu. Za prvé, o koláži autorský zákoník nic neříká, leda o zákonné licenci pro karikaturu a parodii. Současně ale oni logo nikterak neparodují, což je smyslem této zákonné výjimky, jen ho „otrocky“ překlopili do svého „legračního pirátského videa“, které nemá s logem nic společného," říká Vyskočil.

Přiznává však, že se jedná o zcela nové ustanovení, které bylo do autorského zákona zařazeno teprve v minulém roce, a není tedy zcela jasné, jak ho budou soudy vykládat. Pokud by tedy snad došlo k soudnímu sporu, mohou novou legislativu Piráti ozkoušet jako první.

Elán může po Pirátech žádat náhradu škody i odstranění loga

Skupina Elán může žádat odstranění loga z uvedeného spotu. Náležet by jí mohla také náhrada za bezdůvodné obohacení; ta je podle zákona ve výši dvojnásobku obvyklé odměny, která by byla se souhlasem takového užití spojena.

Zajímavá by mohla být podle Vyskočila i konstrukce, kdy by například nějaký podnikatel dospěl k závěru, že kapela Elán podporuje Pirátskou stranu a proto by odmítl použít její hudbu ve svém reklamním spotu, který by kapele mohl vynést nemalou odměnu. „Při této úvaze by mohl Elán i požadovat náhradu škody, respektive ušlého zisku, protože mu v příčinné souvislosti s protiprávním postupem Pirátů vznikla škoda,“ říká advokát.

Možná ještě škodlivější dopad jednání Pirátů ale podle něj spočívá v tom, že potvrzují vžitý dojem většinové veřejnosti. „A sice, že se na Facebooku může všechno a žádná autorská práva tam neplatí. Což je samozřejmě zcela pomýlený názor,“ dodává Vyskočil.

Piráti testovali autorský zákon už několikrát

Není to ostatně poprvé, co se Pirátská strana dostala kvůli svému spotu do křížku s autorským zákonem.

Pirátská strana ve svém volebním spotu použila lego panáčka.

V roce 2015 soud rozhodl, že se Piráti musí omluvit firmě Lego za neoprávněné využití jejích figurek. Stejně jako teď kapela Elán i Lego tehdy zdůrazňovalo, že nechce být spojováno s politikou.

Ještě o tři roky dříve Pirátská strana upravila svůj web pirati.cz tak, aby vypadal jako oblíbený český internetový vyhledávač Seznam.

Pirátská strana si "vypůjčila" stránky Seznamu.

Piráti tím tehdy chtěli rozpoutat debatu o kopírování v digitálním prostředí. Dnes má však již jejich web vlastní, odlišnou podobu. Nutno dodat, že ani Seznam nebyl v roce 2012 z aktivity Pirátů právě nadšený.

Soud se musel zabývat i webem sledujuserialy.cz, který Piráti provozovali a který nabízel streaming mnoha pořadů a seriálů, přičemž však samotná videa nebyla umístěna na pirátských serverech.

Titulní strana webu sledujserialy.cz z ledna 2016, kdy se rozhořel spor mezi Piráty a Českou protipirátskou unií.

Na Piráty kvůli tomu zaútočila Česká protipirátská unie. Následná právní bitva ale skončila vítězstvím politického uskupení.

Soud, zatím nepravomocně, rozhodl, že embedovaný obsah je pouze odkazem a odkaz nemůže být zločin.

Provozovatelé podobných serverů musí nicméně podle soudů závadný obsah na žádost vlastníků práv odstranit. Česká protipirátská unie však nebyla schopná doložit, že by některého z vlastníků práv zastupovala.

