Piráti svolali „opoziční strany“ k ANO. Nepřišly KSČM, SPD, KDU-ČSL a ČSSD

Bartoš ještě ráno zkoušel sehnat lidovce, kteří nechtěli přijít kvůli možné účasti SPD, ta ale nepřišla a na schůzce chybějí i lidovci. Řešit se má rozdělení pozic ve výborech Sněmovny, ale také volba předsedy dolní komory parlamentu.

Na jednání dorazili předseda ODS Petr Fiala i šéf poslanců strany Zbyněk Stanjura, lídr TOP 09 Miroslav Kalousek s místopředsedkyní Markétou Adamovou a za hnutí STAN volební lídr Jan Farský s prvním místopředsedou Vítem Rakušanem.

„Některé strany myslí, že to není potřeba. Myslíme si, že to je potřeba, protože teď se strany setkávají samostatně, většinou to orchestruje hnutí ANO. A třeba SPD a KSČM, já už tam vidím jiskřičku koaliční spolupráce,“ prohlásil Bartoš, s nímž šel za Piráty jednat šéf klubu Jakub Michálek.

SPD Tomia Okamury odmítá podporu menšinové vládě a Andrej Babiš zase Okamurovo hnutí nechce v koalici. KSČM připouští „toleranci“ menšinové vlády, za splnění určitých podmínek - třeba zvyšování důchodů, minimální mzdy, „ochrany přírodního bohatství“ speciálním zákonem, obecné referendum či zdanění dosud nevydaného církevního majetku,

„Předpokládám, že se budeme bavit o uspořádání Poslanecké sněmovny. Piráti svolali schůzku ve formátu, který sami zvolili,“ řekl při příchodu na jednání předseda ODS Fiala, který se stále snaží získat podporu pro svou kandidaturu na předsedu Sněmovny. „Já nevím, kdo je vlastně v opozici a kdo bude podporovat hnutí ANO, to se teprve ukáže,“ řekl Fiala. Testem toho bude podle něj ustavující schůze Sněmovny.

Podle Farského by měla schůzka přispět k tomu, aby nebyly menší strany vytlačeny úplně na okraj. Kalousek byl ohledně výsledků schůzky zdrženlivý. Sešly se totiž strany, které reprezentují dohromady 58 křesel ze 200 v Poslanecké sněmovně.

Větší šanci má ale zatím Radek Vondráček z hnutí ANO, jenž se opírá o 78 poslanců hnutí a o přislíbené hlasy od SPD, komunistů a také Pirátů. Bartoš připustil, že za určitých okolností by Piráti mohli svůj postoj k volbě šéfa Sněmovny revokovat.

Vítěz voleb, hnutí ANO, počítá zatím s tím, že by občanští demokraté mohli získat výbory tři, po dvou Piráti a SPD, po jednom sociální demokraté, komunisté a lidovci. V čele dalších výborů má být zástupce hnutí Andreje Babiše.