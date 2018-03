Neříkejte nám kluci, my vám neříkáme strejdo, napsali Piráti Babišovi

„Je to takový krátký návod i s věnováním. Dneska je Mezinárodní den štěstí, tak si děláme vzájemně radost,“ řekl k brožuře šéf Pirátů Ivan Bartoš a jeden výtisk hned předal vicepremiérovi a ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi, protože Babiš ve Sněmovně chyběl.

„Pořád říkáte, že nejednáme, tak mi dejte kuchařku, jak s vámi jednat. Asi jsem úplně blbej,“ prohlásil předminulý týden Babiš při mimořádné schůzi, na níž chtěli opoziční poslanci diskutovat o tom, jestli by vláda bez důvěry měla či neměla dělat personální změny.

„Říkejte nám pravdu a říkejte ji i lidem,“ radí například Piráti Babišovi. „Když Vaši koaliční partneři zvýší důchody a Vy jste jako ministr financí zásadně proti, nemůžete najednou před volbami tvrdit, že jste důchody zvedl Vy. Sice Vám to může přidat nějaké hlasy, ale někteří lidé Vás pak mohou považovat za lháře. A to byste přece nechtěl,“ píší dále v kuchařce pro premiéra v demisi.

„Odpovídejte na to, na co se Vás ptáme,“ zní další recept Pirátů. „Pokud se Vás Ivan Bartoš při interpelaci zeptá na čtyři otázky ohledně vývoje v GIBSu, zkuste místo řečí o tom, jak makáte, raději věcně odpovědět. My i kolegové z ostatních stran to oceníme,“ doporučují předsedovi vlády.

Piráti dále šéfa ANO navádí, aby dodržoval dohody, nenálepkoval a netvrdil ostatním, že se jim nechce „makat“. Dvanáctistránková brožura, jejíž výtisk má i redakce iDNES.cz, končí poněkud familiárním vzkazem Pac a pusu, Piráti.