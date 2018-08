Chyť si svého Ivana, lákají Piráti v kampani figurkou z dětské stavebnice

„Je to koláž, je to legrace a je to na mém soukromém Facebooku,“ řekl v pátek iDNES.cz Bartoš. „To není figurka Lego, rozhodně neporušujeme rozsudek Ústavního soudu,“ zdůraznil.

Popírá, že by motiv panáčka ze stavebnice použila jeho strana právě proto, že to vyvolá znovu spor s některým z výrobců hraček, který svou figurku - pochopitelně bez tváře předsedy Pirátů - pozná. „Rozhodně to tak není, je to srandovní obrázek na Facebooku, je to koláž,“ uvedl Bartoš.



„Rozhodně to neměl být lego panáček, snad ani není, těch výrobců je víc. Když jsem dával zadání grafikovi, tak jsem mu říkal, ať to není Lego, ale jiná- pak jsem to neřešil. Jestli nastal nějaký omyl, tak je to omyl, ale nemělo to být lego. Ale přiznám se, že nemám velký přehled o těch stavebnicích,“ řekl iDNES.cz poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík.

Bartoš, který je v pátek v kampani na Zlínsku a v sobotu zamíří do Brna, později ještě iDNES.cz ještě jednou zavolal a řekl, že jde podle něj o figurku ze stavebnice Cheva, Ferjenčík na kterého se odvolával, řekl, že neví o jakou stavebnici jde. Grafikovi zadal použít figurku jiného výrobce proto, že jen Lego se s Piráty soudilo. „Žádné jiné firmě to ještě nevadilo,“ uvedl Ferjenčík.



Diskutující na Bartošově facebookové stránce to však vidí trochu jinak. Komentáře jsou výmluvné: „Vy tomu Legu nedáte pokoj, takovej Legoman, ten iLegáček.“ Jednomu z diskutérů na otázku „Že by další žaloba od Lega?“ Bartoš odpovídá: „Chtěl by vzrůšo?“ iDNES.cz zjišťuje i stanovisko Lega.

Spor s Legem prohráli Piráti definitivně loni v říjnu. Spor vyvolal předvolební klip z roku 2012, ve kterém se objevily charakteristické figurky z dětské stavebnice. Soud Pirátů nařídil, aby figurky dále nepoužívali a aby se firmě omluvili. To strana nakonec udělala.