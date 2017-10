V čele Sněmovny vidí šéf Pirátů Bartoš spíš kandidáta ANO než Fialu

Piráti se 10,79 procenty skončili ve volbách na třetím místě a mají 22 poslanců. Jsou poslední, s nimiž se Babiš zatím při svých povolebních vyjednáváních nesetkal. Piráti ale nejprve dopoledne míří na jednání s ODS, později během dne budou podle Bartoše jednat s ANO.

Bartoš také řekl, proč by v čele Sněmovny měl být spíše kandidát ve volbách vítězného hnutí ANO Vondráček, než Fiala. „Zavánělo by to opoziční smlouvou,“ prohlásil v ranním vysílání ČT o případném úspěchu Fialy. Zatímco Babišovo ANO má 78 křesel, ODS je druhou nejsilnější stranou s 25 křesly.

V úterý výkonná rada občanských demokratů jednomyslně odmítla, aby strana jednala s hnutím ANO o vstupu do vlády a o toleranci menšinové vlády. Jednomyslně tento postoj podpořil i celý poslanecký klub ODS. Fiala o tom později informoval Babiše. „ODS nechce jednat o ničem, my jsme si to odškrtli a jdeme dál,“ komentoval to šéf ANO, kterého chce prezident Miloš Zeman příští týden v úterý pověřit jednáním o sestavení vlády.

Babiš ale zatím při konzultacích příliš úspěšný není. Jediný, kdo dal najevo, že chce do vlády, je hnutí SPD Tomia Okamury. „Ne, ne, ne,“ odvětil Babiš na otázku iDNES.cz, jestli nezměnil názor na SPD, když se teď jediný Okamura hlásí do vlády. „Jednali jsme o některých programových věcech, které SPD má a to je zákon o referendu, který potřebujeme a odvolatelnost politiků je také téma a přímá volba starostů,“ řekl Babiš.

Schůzkou s Piráty uzavře první kolo jednání se zástupci všech stran a hnutí, které díky volbám získaly křesla v nové Poslanecké sněmovně.