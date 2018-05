Pikal se kaje za slova o letcích. Paměti národa poslal padesát tisíc

„Ve věci státních vyznamenání jsem dal na sociální sítě neobratné vyjádření, které je možno interpretovat i jako neúctu k roli československých letců ve službách RAF. Lidé, kteří byli nuceni uniknout z okupované vlasti, aby nejen za ni, ale i za celý svobodný svět bojovali proti nacismu, jsou hrdinové. V žádném případě by mě nikdy nenapadlo jejich zásluhy jakkoli zpochybnit,“ napsal v pondělí Pikal na Facebooku a zároveň zveřejnil odkaz na účet, z nějž poslal padesát tisíc korun jako „penále“ projektu Paměť národa, který shromažďuje vzpomínky pamětníků na historické události.

Pirát Pikal je totiž nejenom místopředsedou Sněmovny, ale vede také podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání. Výbor doporučil poslancům seznam lidí, kteří by měli být oceněni, a Sněmovna ho v pátek schválila. Je na něm nejen dvojnásobná olympijská vítězka z letošních her v Jižní Koreji Ester Ledecká, ale i některá diskutabilní jména.

Pikal se již v sobotu omlouval za to, že si jako šéf podvýboru pořádně nezkontroloval, kdo je vlastně navržen, a tak se stalo, že Piráti spolu s komunisty, ANO, SPD a sociálními demokraty podpořili návrh na ocenění komunistického básníka Karla Sýse.

Do debaty na Twitteru pak Pikal napsal i tato slova: „Kontroloval jsem osobnosti, které připravovaly násilný puč, válečné letce, co v zásadě jen plnili rozkazy, údajné rasisty, gestapácké donašeče. Dětský básničkář mě nenapadl.“ Čímž se nejen přihlásil k tomu, že si nezkontroloval Sýse, kterého navíc ocenil již bývalý komunistický prezident Gustáv Husák, ale přezíravě se zároveň vyjádřil o hrdinech z druhé světové války. A právě za to se teď kaje.

Medaili má mít i muž, který podporoval válečného zločince

Mezi lidmi, které poslanci navrhli vyznamenat, je in memoriam i popularizátor zdravé výživy Rajko Doleček. Lidové noviny v pondělí připomněly, že Doleček, pocházející z česko-srbské rodiny, byl známý podporou srbských nacionalistů v 90. letech, například vůdce bosenských Srbů Radovana Karadžiče, spoluodpovědného za válečné zločiny v Bosně.

Kdo bude vyznamenán, rozhodne prezident Miloš Zeman. Doporučení poslanců nemusí vůbec respektovat a může vybrat ty, které bude chtít vyznamenat, zcela podle svého gusta.

Mezi naše letecké hrdiny druhé světové války patřil i Leopold Šrom:

