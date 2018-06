Na teroristy musíme mít zbraně, odmítli Klaus a Foldyna jejich regulaci

„Rozhodl jsem se podepsat petici, která se staví zbytečně proti funkčnímu zákonu,“ zmínil místopředseda ČSSD Foldyna. Věří totiž, že legální držitelé zbraní páchají minimum trestných činů. Nevěří také tezi Evropské unie, že by oprávnění majitelé zbraní s nimi chtěli spáchat teroristický útok.



„Nemám žádné informace o tom, že by v Evropě byly páchány nějaké trestné činy českou legálně drženou zbraní,“ dodal Foldyna. Proto mu připadá nesmyslné přijímat restrikce proti držitelům zbraní, ale raději by se věnoval problému matek samoživitelek.



Podle Klause proti terorismu není možné bojovat beze zbraně. „Jedna ze zemí, která bojuje proti terorismu, je Izrael,“ uvedl poslanec ODS jako příklad, že odzbrojování není správná cesta.

Proti implementaci evropské směrnice, která má omezit držení poloautomatických zbraní a zásobníky nad dvacet nábojů, brojí politici napříč politickým spektrem. Na konci května například svůj podpis připojil prezident Miloš Zeman. Zdůvodnil to slovy, že chce ponechat lidem právo se bránit.



Milovníci zbraní chtěli zabránit implementaci evropské směrnice již v minulém volebním období. Novelou ústavního zákona o bezpečnosti hodlali včlenit do Ústavy právo občanů nosit a držet zbraň. Změna prošla Sněmovnou, ale nakonec ji shodil ze stolu Senát.

Nyní chtějí majitelé zbraní a asociace, které je sdružují, docílit přijetí zákona, podle něhož by se držitelé zbraní stali bezpečnostní rezervou státu. V případě přijetí by v prekérních situacích mohlo bránit Česko 300 tisíc držitelů zbraní. Tito občané by tak nebyli omezení evropskou směrnicí, protože by to bylo součástí Ústavy. Nicméně ústavní experti se shodují, že ani změna ústavního zákona nezabrání implementaci evropské směrnice.