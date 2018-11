Odvolací soud zpřísnil trest dozorci, který způsobil smrt vězně metadonem

„Jeho vina je značná. Kdyby poškozeného poslal k lékaři a zajistil mu řádnou kontrolu během dne, tak by ke smrti poškozeného nedošlo,“ konstatovala předsedkyně senátu pražského městského soudu Alena Makovcová. Nepodmíněný trest odnětí svobody Šolcovi neuložila vzhledem k tomu, že muž doposavad vedl řádný život.



Třicetiletý vězeň zemřel 25. prosince 2016 v důsledku špatného podání metadonu. Vězeň, který si odpykával čtrnáctiměsíční trest za řízení automobilu v době zákazu, na tento lék neměl nárok. Využil prý toho, že měl stejné příjmení jako odsouzený, který opiát dostával při léčbě drogové závislosti. Ve věznici v té době prý vládl chaos v seznamech vězňů a podávání léků.

Dozorce u podání metadonu nebyl a o jeho podání nesprávnému člověku se podle obžaloby dozvěděl asi o půl hodiny později. Po celou dobu šetření svoji vinu odmítal. Řídil se prý ujištěním zdravotní sestry, že není potřeba přivolat lékaře. „Nejsem si vědom viny. Trvám na tom, že záměna léku není mimořádná událost. Proto jsem to nehlásil. Sestra mi řekla, že není potřeba volat lékaře. Kdyby mi to neřekla, tak bych lékaře volal,“ vypověděl Michal Šolc u soudu letos v březnu.

„Chtěl bych říct, že je mi to líto, ale s těmi informacemi, které jsem měl, jsem nemohl dělat nic jiného, než jsem udělal,“ řekl v pondělí Šolc odvolacímu senátu.



Jeho právník poukazoval mimo jiné na spoluzavinění ze strany zesnulého vězně, to však bylo podle městského soudu „v podstatě nepatrné“. „Pokud by ve věznici všechno řádně fungovalo tak, jak mělo, poškozený by nemohl metadon v žádném případě dostat,“ podotkla soudkyně.



Úmrtí vězně se prý dalo zabránit

Co je metadon? Metadon je syntetický opiát. Látka se používá jako náhražka při léčbě závislosti na drogách. Narkomanům se podává tekutina v kalíšku, která zabrání abstinenčním příznakům, ale po požití nevyvolá euforii jako heroin. Lidem, kteří nejsou zvyklí na opiáty, ale může způsobit vážné zdravotní problémy nebo dokonce smrt. Protože působí tlumivě, člověk po podání může upadnout do bezvědomí nebo skončit v kómatu se zástavou dechu.

Šolc se už dříve hájil tím, že z pozice inspektora nařídil dozorcům častější kontroly poškozeného. Celodenní služba mu končila v šest večer, poté odešel domů. Vězeň později zemřel kvůli otoku mozku a dušení. Úmrtí bylo podle znalců možné zabránit, kdyby muž včas dostal léky. Jeho spoluvězeň vypověděl, že sloužící dozorce byl intoxikovaného muže zkontrolovat za celý den všehovšudy jednou, předtím ho prý po záměně zfackoval.



Podle soudu má na smrti vězně primární podíl právě sestra Ivana Kocmanová, která mu metadon podala. Inspekce bezpečnostních sborů (BIS) ji sice navrhla obžalovat z usmrcení z nedbalosti, ale státní zástupce na ni žalobu nepodal. Uzavřel s ní dohodu o vině a trestu, v níž žena přijala roční podmíněný trest. Počínání dvojice dozorců, kteří vězně omylem na ošetřovnu přivedli a neprověřili jeho totožnost, bylo kvalifikováno jako přestupek.