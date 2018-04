PŘEHLEDNĚ: Sto dní heroinové pašeračky Terezy v pákistánském vězení

1 Co se stalo?

Pákistánští celníci Češku zadrželi 10. ledna, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek. Mířila na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech, odtud se chystala pokračovat do Irska. Celníci v jejím kufru našli devět kilogramů heroinu. Tereza H. vypověděla, že o předmětech ukrytých v jejím zavazadle věděla, netušila však, že jde o heroin.

2 Co je s ní teď?

Soud Češku poslal do vyšetřovací vazby v ženské věznici v Láhauru. Vazba je opakovaně prodlužována, její advokát o propuštění na kauci žádal marně. Začátek soudu už byl několikrát odročen, naposledy na úterý 24. dubna. Zatím ani není jasné, z čeho bude Češka přesně obviněna.

Tereza H. nedávno vyměnila právníka, nového jí doporučil ředitel věznice a spoluvězenkyně. S vyšetřovateli údajně plně spolupracuje. Její zdravotní stav je stále relativně v pořádku, stěžovala si pouze na horko. Hygienické podmínky jsou prý vyhovující.



3 Kdo je Tereza H.?

Pochází z Uherského Hradiště a podle dostupných informací se živila focením a jako luxusní společnice. Byla zvyklá na život v luxusu, létala po světě, nosila drahé šperky, kabelky a telefony. V Pákistánu byla už počtvrté. Její známí tvrdí, že se stala obětí obchodníků s drogami, kteří zneužili její naivity (více zde: Využili naivní hloupou holku, říká kamarádka Češky zadržené v Pákistánu)

4 Co jí hrozí?

Za pašování drog jsou v Pákistánu obvykle velmi vysoké tresty, výjimkou není ani trest smrti. Podle českého ministerstva zahraničí se však zpravidla neuplatňuje vůči cizincům. V případu Terezy H. jsou ještě nejméně další dva obvinění. Pákistánská média v březnu uvedla, že úřady na základě informací od Češky zatkly jejího komplice, který obchodoval s nemovitostmi.

5 Co dělá česká diplomacie?

Česká republika má v Láhauru honorárního konzula, který chodí k soudu a předává jí vzkazy od rodiny a základní potřeby. České ministerstvo spravedlnosti v březnu uvedlo, že Česko chce s Pákistánem uzavřít smlouvu o předávání vězňů. Úřad snahu zdůvodňuje právě případem Terezy H.