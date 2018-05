Bachaři jsou OK, píše Tereza H. z pákistánského vězení a odkazuje na Kajínka

„Ve vězení to zvládám docela dobře, ale to jen díky mé silné povaze. Ač mi je teprve dvaadvacet let, tak jsem v životě prošla už přes mnoho překážek. Toto je jedna z těch těžších, ale nic netrvá věčně,“ napsala Tereza H. deníku Blesk, který se s ní spojil prostřednictvím advokáta Hassana Khana.

„Po psychické stránce je to vše hodně těžké, ale to pochopí jen ten, kdo si tímto vším také prošel. Pan Jiří Kajínek by mohl vyprávět,“ pokračuje v ručně psaném dopise a na konci věty domalovala smutný smajlík.

„Stěžovat na vězení si budu, až budu v ČR. Teď by se mi to mohlo vymstít, haha,“ napsala doslova.

„Bachaři jsou ok., ale to jen díky tomu, že nejsem z Pákistánu. Na cizince si dovolat nemůžou,“ doplňuje už ve vážném duchu a popisuje, jak se dokáže zabavit ve vězení Kot Lakhpat, kde v podstatě nepřijde do styku s ostatními vězeňkyněmi. „Celé dny jsem na cele a snažím se zabavit hraním karet a čtením anglických knih.“

Díky oddělené stravě ji netrápí ani žádné větší zdravotní komplikace. „Co se týče jídla, je ostré, a tak mi vaří odděleně - bez koření. Denně máme jen fazole, hrách nebo čočku. Není to zrovna plnohodnotná strava, ale uvědomuji si, že jsem v pákistánské věznici, a ne v pětihvězdičkovém hotelu v Paříži. Hůře se vyrovnává s místním klimatem. “Začíná se u mě projevovat alergie na slunce, které paří jako prase,“ stěžuje si na teploty, které v tomto období dosahují v Pákistánu až ke 40 stupňům Celsia.

Dotazům na to, jak to bylo s pašováním drog, ze kterého je obviněna, se vzhledem k pokračujícímu procesu, vyhnula. „Chtěla bych vzkázat jediné - je mi líto, že si o mně lidé myslí jen samé špatné věci. Ti, co mě znají dobře, ví, že nejsem kriminálník, ani zlý člověk. Jen jsem prostě byla v nesprávný čas na nesprávném místě!,“ píše na závěr Tereza H., které hrozí několik let vězení.

Pákistánští celníci zadrželi Terezu H. 10. ledna na mezinárodním letišti v Láhauru, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska. V jejím kufru nalezli devět kilogramů heroinu.