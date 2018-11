Soud s Češkou v Pákistánu kvůli heroinu se chýlí ke konci, tvrdí tamní tisk

Proces, který provázelo množství odkladů soudních jednání, potrvá patrně už jen měsíc, napsal server Times of Islamabad.



Žena se podle něj objevila u soudu v sobotu a „zářila“. „I když je ve vazbě už měsíce, nejevila cizinka při předvedení k soudu žádné známky únavy,“ napsal server a přinesl snímek Češky, oblečené v bílé potištěné košili a červeném saku a se slunečními brýlemi na očích.

Pákistánští celníci zadrželi mladou ženu z České republiky 10. ledna, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska. Devět kilogramů drogy našli celníci v jejím kufru. Kromě Češky byl obviněn ještě jeden muž, který není z České republiky. Žena vinu odmítá (jak o heroinu netušila, jsme psali zde).

Soud začal v březnu. Řada přelíčení byla ale od té doby z různých důvodů odročena - třeba kvůli stávce soudců, kriketovému turnaji nebo proto, že soudce byl delší dobu na náboženské pouti. Pákistánský list The Nation ve svém internetovém vydání s odvoláním na soudce 21. října tvrdil, že případ Češky bude rozhodnut do konce října.

Soudů s obviněnou ženou se pravidelně účastní asistent českého honorárního konzula v Láhauru, který jí předává dopisy od její rodiny a naopak přebírá její korespondenci do vlasti. Většinou má možnost s ní krátce promluvit a zeptat se jí zejména na její zdravotní stav, uvedlo už dříve české ministerstvo zahraničí.

Za pašování drog jsou v Pákistánu obvykle velmi vysoké tresty, výjimkou není ani trest smrti. Ten se ale podle českého ministerstva zahraničí zpravidla neuplatňuje vůči cizincům.