Trojjedinný Ovčáček slaví pět let na Hradě. Omlouval se jen jednou

Když se stal mluvčím prezidenta Miloše Zemana, nebyl Jiří Ovčáček veřejnosti příliš známý. Zpráva o tom, že bude mluvit za Hrad tehdy vycházela bez jeho fotky. Od prosince roku 2013 se vypracoval na nejcitovanějšího mluvčího v České republice, kterého lidé znají lépe než leckterého ministra.

K tomu mu dopomohla i kontroverzní vyjádření, kterými ve své funkci nešetří. Zvláště na sociálních sítích. Evropskou unii na nich přirovnal k nacistické říši, neziskovou organizaci Člověk v tísni poslal do bojů v Sýrii. Zároveň svými výroky napadá politické oponenty prezidenta. A veřejnost, která se Zemanem nesouhlasí, označuje pravidelně jako „pražskou kavárnu“, o které už dříve uvedl, že se fašizuje.

„Moje úloha je trojjediná. Prezentuji stanoviska pana prezidenta, bráním jeho stanoviska a bráním i osobu pana prezidenta. Vím, že se to nelíbí, ale budu to dělat dál,“ uvedl již dříve v rozhovoru por DVTV.

Často svými výroky působí jako hromosvod, který přitahuje nevoli, jež míří na prezidenta. Po Zemanově prohlášení, že novinář Ferdinand Peroutka napsal článek s titulkem Hitler je gentleman, se z Ovčáčka stal načas i „detektiv“, neboť po článku, jehož existenci se nepodařilo nikdy potvrdit, zhruba rok pátral.

Až v roce 2016 s hledáním textu skončil, protože po rozhodnutí odvolávacího soudu nebylo třeba. Za svá slova se však Zeman dosud příbuzným Peroutky neomluvil. Pouze řekl, že měl citovat článek, který se podaří najít.

Za svá slova se příliš neomlouvá ani Ovčáček. Přestože za mnoho svých vyjádření kritizován, sám mluvčí míní, že nikdy nenastal případ, že by překročil hranici zapovězeného. „Nikdo však není neomylný. Proto jsem se v okamžiku, kdy jsem křivdil leteckým dispečerům, neváhal veřejně omluvit. Omluva není slabost, ale slušnost,“ říká mluvčí prezidenta. Letové dispečery před dvěma lety vinil Hrad za to, že Zeman pozdě dorazil na pohřeb prvního slovenského prezidenta.

Spíše než na Hrad patří do estrády, říká Havlův mluvčí

Ovčáčkovi je v souvislosti s jeho výroky a aktivitou na sociálních sítích vyčítáno, že na sebe příliš poutá pozornost. Už dříve zástupci Asociace PR agentur uvedli, že je chyba, když se mluvčí a jeho názory stávají předmětem komunikace, díky čemuž je více na očích než prezident, za něhož má mluvit. Mluvčí by měl býti spíše neviditelnou postavou.

„Pana Ovčáčka může zhodnotit každý kromě mě, protože jsem tu funkci v minulosti zastával. Někdo, kdo hrál Hamleta, nemůže hodnotit toho, kdo hraje Hamleta po něm,“ uvedl na dotaz iDNES.cz týkající se Ovčáčkova počínání Ladislav Špaček.

„Z mého pohledu se pan Ovčáček těžko vejde do profesního rámce tiskového mluvčího. On zastává úplně jinou roli, která patří spíše do oblasti estrády,“ říká k Ovčáčkovu počínání Michael Žantovský, bývalý mluvčí prezidenta Václava Havla.

Že by stráhávání pozornosti na sebe sama bylo problematické, mluvčí Hradu odmítá. „U přímo zvoleného prezidenta republiky, který se zodpovídá přímo občanům, je to logické. A účinné. Tedy i vhodné. Přímá a aktivní komunikace mi umožňuje velmi efektivně informovat veřejnost a nemusím spoléhat na média,“ vysvětluje Ovčáček s tím, že média se mnohdy netají nenávistí k prezidentovi.

Zda svým přístupem nasadil trend, v němž by mohl pokračovat i mluvčí příštího prezidenta, není podle Ovčáčka jasné. Bude podle něj záležet na tom, jakému stylu komunikace dá budoucí hlava státu přednost. „Zda otevřenému a aktivnějšímu nebo tradičnímu, který spočívá vesměs ve vydávání komuniké. S panem prezidentem jsme se už v roce 2013 dohodli, že budu tiskovým mluvčím aktivním,“ líčí Ovčáček. Nač je ve svém pětiletém počínání v roli mluvčího nejvíce pyšný, nechce Ovčáček prozradit, neboť nechce „provádět sebechválu“.

Bývalý redaktor útočí na novináře

Ovčáček začínal jako zpravodaj komunistických Haló novin, později pracoval jako redaktor v deníku Blesk. Z žurnalistického prostředí se přesunul v roce 2005 do tiskového odboru Úřadu vlády, který vedla ČSSD. Pro sociální demokracii pracoval do roku 2007, kdy odešel kvůli ztrátě důvěry. Následně pracoval jako politický zpravodaj v deníku Právo, odkud v prosinci roku 2013 přešel do funkce mluvčího Hradu.

Přestože byl novinářem, na novináře jako mluvčí často na sociálních sítích útočí a média kritizuje. Jak se jeho vztah k médiím za pět let v roli prezidentova mluvčího změnil, odpověděl tak, že se výrazně změnila žurnalistika. Řada médií podle něj není nezávislá a vedou kampaň proti Miloši Zemanovi a premiéru Andreji Babišovi (ANO).

„Vážím si těch novinářů, kteří se snaží vidět svět v jeho složitostech a nepodléhají mentálnímu bolševismu. Jmenovat je samozřejmě nebudu, jejich ‚kolegové‘ by je okamžitě vláčeli bahnem,“ dodal Ovčáček.

Přestože je Ovčáček za své počínaní ve funkci mluvčího kritizován z různých stran, podle Žantovského i tak nebude mít problém jednou sehnat práci, až skončí na Pražském hradě. „Myslím, že určitě nebude mít problém sehnat práci. Pan Ovčáček je jistě mezi svými obdivovateli populární a už vystřídal několik úžasných zaměstnání - v Haló novinách a jako mluvčí prezidenta Zemana. Tak jistě v nějakém podobném oboru najde uplatnění,“ míní bývalý Havlův poradce a mluvčí.

Za pět let na Hradě si vybudoval Ovčáček jakousi oblibu u veřejnosti. Na facebooku vznikl profil falešného Jiří Ovčáčka, který paroduje počítání své reálné předlohy, a který sleduje přes sto tisíc uživatelů této sociální sítě. Sám zábavu na svůj účet příliš neřeší. Nedávno se i zúčastnil i křtu satirické knihy, jejíž autoři si z hradního mluvčího dělají často legraci. Hradní mluvčí také inspiroval divadelníky ke vzniku představení Ovčáček čtveráček.