Zbraň do ruky a šup do Sýrie, psal Ovčáček. Mynář jeho tweety zkontroluje

Na twitterovém účtu @PREZIDENTmluvci se Ovčáček po vojenské odvetě USA, Velké Británie a Francie proti syrskému režimu, který podle nich zaútočil chemickými zbraněmi na vlastní obyvatelstvo v Dúmá, pohádal s řadou lidí.

„Vojenské řešení je vždy až to poslední,“ začal poměrně nevinným tweetem, s nímž by se drtivá většina lidí ztotožnila. Pak ale přitvrdil. „Nadšení čeští novináři, neziskovkáři a pražskokavárníci prý už brzy vyrazí do první linie v Sýrii. Stále ale hledají velitele. Nějaký tip?“

Na to zareagovala nevládní organizace Člověk v tísni. „Pane Ovčáčku, nadšení nejsme, ale zatímco Vy nekorektně tweetujete, my už se sedm let staráme každý měsíc o čtvrt milionu civilistů přímo v Sýrii. A řadu našich kolegů to stálo život,“ poukázala organizace na svou humanitární činnost v Sýrii, při níž zemřelo několik pracovníků (viz například U Aleppa zemřel syrský pracovník Člověka v tísni, zabila ho bomba).

Jenže Ovčáček toho měl na srdci víc. „Přestaňte tady planě žvanit a přejděte k činu. Zbraň do ruky a jděte bojovat do Sýrie!“ odepsal uživatelce Sáře Dvořákové a v debatě, která se pak rozvinula, přidal další válečnickou výzvu. „Asad se třese hrůzou při představě, že proti němu vyrazí do boje místní bojechtivé osazenstvo Twitteru. Na Damašek!“ psal na twitterovém profilu mluvčího prezidenta.

Jiří Ovčáček (Twitter) @PREZIDENTmluvci @saradvorakova Přestaňte tady planě žvanit a přejděte k činu. Zbraň do ruky a jděte bojovat do Sýrie! odpovědětretweetoblíbit

Kritika mluvčího od lidí, kteří napsali, že byli v misích

„Já jsem na rozdíl od vás na misi byl. Viděl jste někdy na vlastní oči ustřelenou nohu?“ ohradil se proti Ovčáčkovým výrokům Miloslav Košťál, který byl podle svých slov nasazen na misi v zahraničí jako lékař. „Tak co tu ještě děláte? Proč už nemíříte do Sýrie?“ hádal se s ním mluvčí českého prezidenta.



Za to sklidil vlnu kritiky. „Tu nohu jste si tady dneska ustřelil Vy,“ byla jedna z reakcí. „Jsem držitelem statutu válečný veterán. Mám vysokou úctu k lidem, kteří byli nasazeni ve válečném konfliktu ve službách naší vlasti. To co si dovoluje mluvčí prezidenta, je hanba, která padá na hlavu jeho nadřízených,“ reagoval na mluvčího Hradu Jan Kuzebauch z Kraslic, který napsal, že byl v zahraniční misi jako policista.

„Také jsem válečný veterán (Bosna a Hercegovina). Pane Ovčáčku posílejte někoho do boje až budete vědět o čem mluvíte. Nejdřív se zkuste naučit alespoň ve své práci myslet u toho co vypustit z úst,“ napsal Ovčáčkovi David Pelc.

David Pelc (Twitter) @david_pelc @PREZIDENTmluvci @kostalmilda Také jsem válečný veterán (Bosna a Hercegovina). Pane Ovčáčku posílejte někoho do boje až budete vědět o čem mluvíte. Nejdřív se zkuste naučit alespoň ve své práci myslet u toho co vypustit z úst. odpovědětretweetoblíbit

Dělá to z vůle svého šéfa, kritizoval Ovčáčka Kalousek

Z politiků si na Ovčáčka dost neuvěřitelného víkendového počínání povšiml šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Ten pán to dělá z vůle svého šéfa, kterého většina národa zvolila prezidentem ČR. My na něj kompetenční vazbu nemáme. A když mu dám přes hubu (což by bylo jistě na místě), bude se o mě zase psát, “že jsem ztýral nevinného mladíka za otevřenou kritiku”,“ zkritizoval mluvčího Hradu.

Počínáním Ovčáčka, jeho tweetováním se ale bude zabývat jeho nadřízený, kancléř Vratislav Mynář. „Nevím, jestli zrovna iDNES a Mladá fronta poté, co píšete bulvární záležiosti, je ta pravá, která by na tyto věci měla upozorňovat. Nicméně díky dobrému jménu Pražského hradu se samozřejmě podívám, nebo si nechám vytáhnout tweety pana Ovčáčka a podívám se na to, k čemu vyzývá,“ opáčil Mynář na dotaz iDNES.cz, zda Hradu nevadí, co mluvčí českého prezidenta psal.

„Já to, co přísluší nebo nepřísluší mluvčímu prezidenta republiky, samozřejmě nechám na prezidentu republiky. Podívám se jestli píše na soukromém tweetu, nebo na prezidentském tweetu. Nevím, jestli to přísluší nám všem,“ uvedl kancléř prezidenta republiky.



Ovčáček si za svou víkendovou tweetovací aktivitou stojí. „Proti těm, kteří podporují rozpoutání války, je bezpodmínečně nutné vystupovat maximálně tvrdě. Ať už jde o kohokoliv. Je to povinnost všech slušných lidí,“ sdělil iDNES.cz mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Vyjádření ministra zahraničí v demisi k sobotnímu útoku:

