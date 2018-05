Pokud vláda u ČSSD neprojde, žádný plán B nemáme, přiznal ministr Brabec

„Ve chvíli, kdy jsme se vraceli k variantě ČSSD, tak jsme si říkali, že musíme vyčerpat všechny možnosti. Jednou z nich jsou i předčasné volby, ale je to teoretická možnost. Je na to potřeba 120 hlasů. Teď nemáme žádný plán B. S SPD se shodneme na některých bodech, ale je tam spousta bodů, kde se neshodneme,“ prohlásil Brabec. Odmítl komentovat, zda by byl ve vládě sestavené hnutím ANO, SPD a komunisty.

Podle předsedy ODS Petra Fialy zažívá Česká republika hlubokou politickou krizi, kterou živí prezident Miloš Zeman svou podporou premiéra v demisi Andreje Babiše.

„Říká, že Andrej Babiš bude premiérem za každou cenu a nemusí se ani moc snažit hledat vládní většinu, která by získala důvěru ve Sněmovně,“ uvedl Fiala.

Další host pořadu, předseda Pirátů Ivan Bartoš, doufá, že krize nebude tak závažná. Vadí mu ale působení Babišova kabinetu bez důvěry.

„Důvěra vládě je důležitá z toho důvodu, že pokud činí něco v rozporu s demokratickými principy anebo v rozporu s programem. Sněmovna jí pak důvěru může odejmout. To teď nejde. Máme maximálně interpelace a mimořádné schůze. Andrej Babiš nehledí napravo ani nalevo a řeší si jen svou agendu. Nemáme pak čas na zákony, které by skutečně něco měnily,“ řekl Bartoš.

I řezník by viděl, že vláda práci jen předstírá

„Pan Fiala je profesí politolog a na krizi se dívá jinak než my. Já krizi beru jako nefunkční vládu, blokaci zákonů. Ale to není pravda. Sněmovna funguje. Hlasovalo se kolikrát i mimo koalici. Připravují se zákony,“ namítl Brabec.

„I kdybych byl řezník nebo technik, tak vidím, že tady máme vládu, která se neopírá o Poslaneckou sněmovnu. Vláda předstírá výjezdy po republice, ale přitom nedělá nic, protože nemůže. Je tady falešná koalice ve Sněmovně,“ reagoval Petr Fiala.

„Není to demokratický stav, který tady máme. Když prezident bude držet vládu bez důvěry a bude otálet, budeme to muset řešit ústavní cestou,“ naznačil Bartoš možnou žalobu u ústavního soudu. Konkrétní plán Pirátů ale v pořadu neprozradil.