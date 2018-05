PŘÍMÝ PŘENOS: Prezident hovoří na Žofínském fóru, poté proběhne debata

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Prezident v paláci na pražském Slovanském ostrově vystoupil i v minulosti. Loni například na Žofínském fóru věnovaném českému národnímu zájmu mluvil o přijímání uprchlíků, přijetí eura či o vypsání referenda o vystoupení z Evropské unie. O rok dříve hovořil třeba o svých zahraničních cestách, kritizoval protiruské sankce a varoval před poklesem ekonomiky.



Na prezidenta Zemana se nyní soustředí pozornost především proto, že právě on má v rukou jmenování premiéra a vlády. Zeman doporučil sociálním demokratům, aby v referendu schválili vstup do vlády Andreje Babiše a koalici s hnutím ANO, kterou by tolerovali komunisté. Zároveň se postavil proti tomu, aby se ministrem zahraničí stal Miroslav Poche, jehož navrhl šéf sociální demokracie Jan Hamáček.