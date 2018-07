Hádka Babiše s Kalouskem odhalila nejasnost kolem pravidel ve Sněmovně

„Jo, je zase vožralej jak obyčejně. Zloděj zlodějský. Nebudeš mě urážet,“ pustil se šéf ANO do Kalouska před hlasováním o důvěře vládě. Vadilo mu, že mu politik TOP 09 vyčetl, že se bojí lidí s jinými názory. „Kňouráte, fňukáte, křivě přísaháte na zdraví svých dětí, podvádíte a kňučíte,“ řekl Kalousek poté, co se Babiš vrátil z krátké cesty za demonstranty před budovou Sněmovny.



Když chtěl místopředseda Sněmovny Tomio Okamura Babiše zastavit slovy, že má Kalouska oslovovat jen prostřednictvím předsedajícího, premiér opáčil: „Já na něj můžu mluvit přímo, pane předsedající.“ Okamura to po chvíli váhání připustil: „Poradili jsme se i na vedení Sněmovny, premiér může oslovovat poslance přímo. Poslanci vzájemně nikoliv, nicméně premiér není poslanec a oslovovat přímo může.

Není to ale tak jednoduché. Místopředseda Sněmovny za Piráty Vojtěch Pikal se proti tomu hned ohradil, že to tak není a že když je člen vlády poslancem, tak by se měl chovat podle pravidel, která platí pro poslance.

V zákonu o jednacím řádu Sněmovny je totiž věta: „Poslanec se v rozpravě neobrací přímo na jiné poslance a případné dotazy na ně klade prostřednictvím předsedajícího.“ Leč takové psané pravidlo pro ministry tam není.



„Tak jako já se mohu obrátit na ministra nebo na předsedu vlády přímo, tak on se na mě může obrátit přímo, to je správné,“ říká šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik. Jde podle něj o dlouhodobě platící zvyk.

Pravicoví politici míní, že měl Okamura premiéra vypnout

Dlouholetý poslanec za ODS Marek Benda, který zná do detailu jednací řád Sněmovny, to vidí jinak. „Pravidlo pro poslance se do jednacího řádu dávalo právě proto, aby lidé na sebe nekřičeli přímo, ale museli tam vždycky říci – prostřednictvím pana předsedajícího vám vzkazuji, že jste blbec. Já bych to v klidu vykládal, že to platí i pro ministry,“ řekl iDNES.cz Benda.

„Kdyby býval pan Okamura trval na tom, že sebere panu premiérovi slovo a posadí ho, tak já bych mu držel palce a šel se ho zastat. Ale je to věc, která je neustálená, kdy mezi legislativou, vedením Sněmovny a jednotlivými poslanci o tom panují pochybnosti,“ připustil Benda.



„Myslím, že pan Okamura měl pana Babiše vypnout, když začal mluvit vulgárně. V minulém volebním období jsme měli domluvu, že řídící schůze vypne mikrofon nebo přeruší schůzi, když někdo začne mluvit takto,“ řekl šéf STAN Petr Gazdík, který byl v minulém volebním období místopředsedou Sněmovny.

Ve sněmovním jednacím řádu nemusí být podle něj vše exaktně napsáno, aby se politici k sobě navzájem vystupovali slušně. „Tak jako není třeba někam psát, že když mám chřipku, tak na vás nemám prskat,“ řekl Gazdík.



Kalousek spor o formu oslovování považuje za formalitu, ale až k soudu je připraven dotáhnout to, co od Babiše slyšel. „Vždycky jsem to bral tak, že ministři mohou mluvit přímo a jestli mi něco nevadilo, tak že se pan premiér na mě obrátil přímo a že mi tykal. Ale že říkal, že kvůli mně umírali lidi na padácích a že jsem ožralej, to už mi jedno nebylo,“ řekl iDNES.cz Kalousek. Proto se obrátil na svého právníka a počítá i se soukromoprávním sporem s Babišem, pokud premiér svá slova neodvolá.