Kalousek chce omluvu za nařčení z opilosti. Kdy se omluví mně? odmítl Babiš

„To má vždycky nějaký politický charakter. Já tím nechci už tak složitou atmosféru ve Sněmovně zatěžovat,“ uvedl. Doufá, že se premiér omluví a spor neskončí u soudu v občanskoprávním řízení. Babiš se na plénu Sněmovny do Kalouska ostře pustil, tykal mu a označil ho za „zloděje zlodějského“ a ožralu.



„Budu chtít omluvu vzhledem k tomu, že mám v ruce důkazy, že ty výroky jsou nepravdivé, ať už se to týká padáků nebo nařčení z opilosti. Pevně doufám, že to pan premiér nahlédne a omluví se, aniž bychom to museli řešit právními kroky,“ uvedl Kalousek.

Babiš MF DNES řekl, že se mu omlouvat nebude. „A kdy se on omluví mně za permanentní a sprosté urážky?“ reagoval premiér na Kalouskovu žádost.

Ministerský předseda v noci na čtvrtek na plénu reagoval na Kalouskova slova o tom, že Babiš v případu Čapí hnízdo křivě přísahal na zdraví svých dětí. „Nevím, kolik má promile ožrala Kalousek dneska, zloděj zlodějský, nebudeš mě urážet a nebudeš mluvit o mých dětech,“ prohlásil Babiš.



Kalousek předtím premiérovi taky řekl, že „kňourá a fňuká“, a řekl mu, že chlap mluví i s lidmi, kteří mají jiný názor. „Vy utíkáte před lidmi, kteří mají jiný názor,“ zdůraznil Kalousek s odkazem na demonstraci, která se konala pod okny Sněmovny.

Babiš řekl, že chtěl demonstrantům ukázat novinový článek z roku 2006 o tom, že Kalousek je pro vládu tolerovanou komunisty. „Vy mi taky celý den vykládáte o komunistech? Chtěl jsem to demonstrantům přečíst. Začali po mně házet láhve. Co je to za pokrytectví?“ rozohnil se ministerský předseda. „Zařiďte, aby na mě ti vaši kámoši neřvali a neházeli lahve,“ pokračoval.

Ministerský předseda také opět odmítl, že by za bývalého režimu spolupracoval s komunistickou tajnou Státní bezpečností. Kalousek pak prohlásil, že se kvůli Babišově nařčení z opilosti podrobil testu a obrátí se na mandátový a imunitní výbor. Zároveň zdůraznil, že v roce 2006 s komunisty o podpoře vlády ČSSD a KDU-ČSL nevyjednával. Kalousek tehdy ovšem lidovce vedl a o podpoře od komunistů mluvil jako o jediné variantě, což ho nakonec stálo křeslo předsedy strany.