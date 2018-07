Ondráček měl nevyřízené účty s Babišem. Vedení komunistů řeší jeho absenci

Hnutí ANO totiž nejprve pomohlo zvolit Ondráčka do čela parlamentní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů, ale když se proti tomu zvedl odpor velké části veřejnosti, protože Ondráček jako policista v lednu 1989 zasahoval proti demonstrantům proti režimu, řekl Babiš, že Ondráček ve funkci být nemá.

Začátkem března Babiš uvedl, že navrhne Ondráčkovo odvolání. „Pokud by to náhodou někdo nenavrhl, navrhnu to já,“ uvedl tehdy Babiš.

O dva dny později Ondráček, proti němuž lidé protestovali i na Václavském náměstí na velké demonstraci, sám při jednání Sněmovny z funkce odstoupil. Prohlásil, že jeho rodina čelila výhrůžkám. Komunisté pak řekli, že váhají, zda podporovat Babišovu vládu.

V noci ze středy na čtvrtek byl Ondráček jedním ze čtyř poslanců, kteří při hlasování o důvěře vládě chyběli. Dalším byl sociální demokrat Milan Chovanec, který se odmítl podřídit rozhodnutí referenda ČSSD, poslanec ANO Jiří Mašek, který byl na dlouhodobě plánované cestě v Austrálii a opoziční poslanec Petr Pávek z hnutí STAN. Vláda důvěru získala 105 hlasy ze 196.

Nikdy jsme nežádali závazné hlasování, řekl Kováčik

„Nemohu nařídit jednotu. Mohu jednotu pouze žádat. Jakékoli zavazování je protiústavní. Nikdy jsme nepožadovali takzvané závazné hlasování,“ prohlásil ale ve čtvrtek šéf komunistických poslanců Pavel Kováčik.

„Celou dobu jsem byl ve Sněmovně a na hlasování mohl kdykoli přijít. Nebyl jsem ani opilý či jinak indisponovaný. Zde musím říci, bohužel protože poslouchat ty nenávistné kecy DemoŽumpy bylo na více než jednoho panáka,“ napsal Ondráček na své facebookové stránce.

„I když pochopitelně ho nemůžeme omezovat v jeho hlasovacích právech, tohle je zásadní věc. Bylo by dobré minimálně od něj slyšet, že nadále tu basu držet bude, byť se zachoval, jak se zachoval,“ konstatoval pak jiný z komunistických poslanců Jiří Dolejš. „Měl dlouhodobě výhrady vůči Andreji Babišovi,“ řekl poslanec Leo Luzar o Ondráčkovi.