Ombudsmanka Šabatová dostala nejvyšší francouzské vyznamenání

Vyznamenání udělil dekretem francouzský prezident Emmanuel Macron, ombudsmance ho v pondělí v Praze předal francouzský velvyslanec Roland Galharague. Informovala o tom francouzská ambasáda na sociálních sítích. Řád čestné legie je vyznamenáním za vynikající civilní nebo vojenské zásluhy o francouzský národ.

„Udělení Řádu čestné legie je pro mne pocta a také zadostiučinění. Francie ocenila i to, že se o lidská práva zasazuji trvale - před rokem 1990 i nyní, ať už se jedná o sociálně vyloučené Romy, cizince včetně uprchlíků nebo osoby s odlišnou sexuální orientací,“ řekla Šabatová.

Z českých osobností získali Řád čestné legie například předseda Vojenského výboru NATO generál Petr Pavel či váleční veteráni František Fajtl a František Peřina. Od roku 2006 je jeho držitelem i manžel Šabatové, novinář Petr Uhl. Nejvyšší francouzské vyznamenání získal za boj o lidská práva, svobodu a za snahu o sbližování obou zemí. Držitelem čestné legie byl od roku 2000 i první veřejný ochránce práv Otakar Motejl.

Řád Čestné legie začal udělovat Napoleon Bonaparte poprvé v roce 1802 jako uznání za vojenský, kulturní, vědecký či společenský přínos pro Francii.

Názory ombudsmanky v Česku občas vyvolávají kontroverzní reakce, a to i mezi nejvyššími státníky. Šabatová se například veřejně zastala dvou studentek, které odešly ze střední zdravotnické školy kvůli tomu, že jim škola zakazovala nosit šátek (jak Šabatová psala ředitelce, jsme psali zde). Za to ombudsmanku kritizoval prezident Miloš Zeman. „Začíná to hidžábem a končí to burkou a je to šikmá plocha. Když po ní kloužete, tak už se nezastavíte,“ řekl.

Zastala se například dámských kupé ve vlacích, která podle ní nejsou pro muže diskriminující, či kritizovala věznici za to, že neumožnila odsouzenému muži poslat synovi balíček se sladkostmi a vlastními výrobky. Nedávno podala stížnost na bytové družstvo, které se nevhodně vyjadřovalo o Romech (co družstvo psalo ve výzvě členům, čtěte zde).

Šabatová bojuje za rovná lidská práva a ochranu před diskriminací, chrání jednotlivce před jednáním úřadů či navštěvuje místa, na kterých mohou být lidé omezováni na svobodě.



Anna Šabatová v sobotu 23. června oslaví 67. narozeniny. Do funkce ombudsmanky ji poslanci zvolili v únoru 2014. Před listopadem 1989 patřila k prvním signatářům Charty 77 a angažovala se v disentu. V letech 1978 až 1990 působila ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Komunistický režim ji kvůli disidentské činnosti v letech 1971 až 1973 věznil. Celoživotně bojuje za ochranu lidských práv a zajímá se o sociální politiku. Je držitelkou řady vyznamenání, například Medaile Za zásluhy (2002), Ceny OSN za obranu lidských práv (1998) a Ceny Alice Garrigue Masarykové (2010).