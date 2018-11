Okamura nabízí poslancům k Vánocům sushi a hůlky se slevou 25 procent

„Vánoce jsou svátky klidu, míru a křesťanských hodnot. Proto je dobré se na ně také náležitě připravit, jako to už dělávaly naše prababičky. Co takhle tento rok ochutnat kromě lineckého a kapra i trochu exotiky?“ píše Okamura v e-mailu, který odeslal poslancům.



„Nabízím vám proto skvělé japonské dárky - sushi set vše v jednom, jídelní sety, hůlky na jídlo, krabičky pro Váš obědě či svačinu, skvělé japonské čaje tradičního výrobce Itohhkyuemon v hezkém balení a mnoho dalšího. A to se speciální poslaneckou slevou ve výši 25 %. Sleva je platná i pro řadové zaměstnance Sněmovny či pro Vaše přátele a blízké,“ nabízí šéf SPD.



Zve také do svých prodejen Japa shop nebo do e-shopu, kde si mohou poslanci nakoupit vánoční dárky. Okamura je podle obchodního rejstříku společníkem a jediným vlastníkem eseróčka Japa foods. „V případě většího zájmu jsem schopný zajistit také dovážku do Poslanecké sněmovny,“ slibuje Okamura a doporučuje poslancům nenechávat dárky na poslední chvíli a objednávat s předstihem.

Místopředseda Sněmovny a šéf hnutí SPD Tomio Okamura poslal poslancům vánoční nabídku. Mohou si od něj koupit sushi i hůlky se speciální poslaneckou slevou 25 procent.

„Tomio je borec. Před týdnem chtěl zamrazit poslancům platy na dalších 20 let. Teď jim nabízí speciální poslaneckou slevu 25 % na sushi či krásné hůlky na jídlo. Frajer,“ komentoval nabídku, kterou od Okamury dostal, například šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka

„Chtěl jsem to smazat jako spam. Pak jsem si ale všiml odesílatele,“ glosoval to poslanec za KDU-ČSL, pražský zastupitel a starosta Prahy 7 za Praha Sobě Jan Čižinský.

S Okamurovou nabídkou si vůbec neví rady poslanec ze Piráty Mikuláš Ferjenčík.

„Tomio Okamura mi právě k vánocům poslal nabídku na sushi s poslaneckou slevou 25 %. Co na to říct? Nevím,“ komentoval Ferjenčík komerční nabídku od místopředsedy Sněmovny a lídra SPD Okamury.