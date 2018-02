Šest stran chce odvolat Okamuru. ANO se rozhodlo, že šéfa SPD podrží

„Na klub přijde pan Okamura, pan Faltýnek ho pozval, takže uvidíme. Já si myslím, že Sněmovna má asi 64 zákonů, které je potřeba řešit, tak nevím, jestli potřebujeme vést nějaké dlouhé debaty,“ řekl dopoledne na dotaz iDNES.cz premiér v demisi a šéf ANO Andrej Babiš.

„Požádali jsme hnutí ANO, aby nám umožnil krátké vystoupení,“ řekl šéf poslanců SPD Radim Fiala. „Řekl jsem jim, že za nepřesné výroky jsem se omluvil a že jsem nikdy nezpochybnil utrpení za války,“ uvedl Okamura.

Faltýnek po jednání poslaneckého klubu ANO, že klub hnutí dlouho pozici Okamury hodnotil a nakonec se rozhodl, že šéf SPD má ve funkci zůstat.

Šéf SPD v lednu v rozhovoru pro DVTV zpochybňoval utrpení obětí tábora pro Romy v Letech za druhé světové války, odkud někteří zamířili do nacistického vyhlazovacího tábora u Osvětimi. „Moderátorka DVTV na mě útočila, měl jsem 39 stupňů horečku, celá republika to věděla, nevěděl jsem, na co se mě ptá, rozhovor jsem utnul,“ řekl Okamura později.

Také tvrdil, že tábor v Letech nebyl oplocený a byl v něm volný pohyb. Později se omluvil za slova, že tábor nebyl oplocený, řekl ale, že ho většinou nikdo nehlídal a lidé v něm se mohli volně pohybovat (několik organizací za to na něj podalo trestní oznámení).

V Letech za druhé světové války zemřelo 337 lidí

Lidovci kvůli tomu navrhují odvolání Okamury z pozice místopředsedy Sněmovny a mají pro to podporu i dalších poslanců z více stran. „Nás dráždí, jak se vyvíjí ta debata. Ať se ten tábor nazývá jakkoli, zemřelo v něm 337 lidí,“ řekl místopředseda hnutí STAN Vít Rakušan. Rád by všechna jména obětí přečetl ve Sněmovně.

„Nikdy v té funkci neměl být,“ řekla první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Adamová Pekarová. Všichni poslanci TOP 09 zvednou ruku pro odvolání Okamury. „Podpoříme odvolání Tomia Okamury,“ řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„My jsme se rozhodli, že se připojíme k tomu návrhu,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala. Návrh chtějí podpořit i poslanci ČSSD, s výjimkou Jaroslava Foldyny. Sociální demokracie bude chtít o Okamurovi hlasovat tajně, aby v otevřeném hlasování nezafungovala „ďábelská koalice“, za kterou označil parlamentní spolupráci ANO, komunistů a SPD.

„KDU-ČSL nemá žádná věcná témata. Já jsem přesvědčen, že se pan Okamura omluvil za ten výrok,“ hájí Okamuru šéf komunistů Vojtěch Filip.

Klíčový ale nebude postoj komunistů, ale postoj hnutí ANO. To s SPD jedná o možné toleranci vlády Andreje Babiše a zatím Okamurovo odvolání podpořit nechtělo. Babiš říkal, že mu stačí Okamurovy další výroky, jimiž původní slova o táboře v Letech relativizoval.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán z ANO řekl, že vhodnější reakcí než odvolání Okamury by bylo zavedení nového významného dne, který by připomínal oběti romského holokaustu.

Navrhne, aby tento den připadal na 2. srpna, kdy se připomíná výročí zabití poslední skupiny romských vězňů v plynových komorách nacistických koncentračních táborů. „Já si myslím, že to není důstojné, abychom toto téma spojovali s nějakým politickým bojem a s odvoláváním někoho z nějakých funkcí,“ řekl Pelikán.