Škole hrozí, že přijde o všechny učitelky. Spor o ředitelku obec nevyřešila

Pavlína Komeštíková byla po deseti letech v čele kojetické základní školy koncem dubna nenadále odvolána. To pobouřilo nejen pedagogický sbor, ale také rodiče žáků, kteří neviděli důvod, proč by ředitelka měla skončit. Proto se rozhodli obrátit se na média.

Jenže právě tento krok přičetli zastupitelé obce na vrub odvolané ředitelce. Ačkoliv se Komeštíková přihlásila do výběrového řízení a konkurzní skupina složená z několika nezávislých odborníků usoudila, že ze tří přihlášených kandidátů je právě ona jedinou vhodnou uchazečkou, obec ji přesto odmítla znovu jmenovat do funkce. Důvod?

„Zřizovatel následkem nešťastné situace v posledních několika měsících, zejména masivní dezinformační kampaní vůči rodičům i veřejnosti, ztratil k paní Komeštikové důvěru. Korektní, aktivní a důvěryhodná spolupráce mezi zřizovatelem a školou nebude bez změny ve vedení školy možná,“ napsala obec v odůvodnění, proč Komeštíkovou nejmenovala, ačkoliv prošla konkurzním řízením.



Komeštíková ale podotýká, že to nebyla ona, kdo média oslovil. „Chtěla jsem vyjít vstříc rodičům, kteří mě ujistili, že proti mně nic nemají, takže jsem se přihlásila do konkurzu a byla jsem jedinou vhodnou kandidátkou. Jenže mi bylo řečeno, že po medializaci případu ve mně nemá obec žádnou důvěru a že mě nechce zvolit. Medializace ale nevzešla z mojí strany, navíc si myslím, že všichni mají právo říct, co si myslí,“ míní Komeštíková.

Podle obce se však odvolaná ředitelka měla pokusit mediální kampaň zastavit a ne ji podporovat.

„Paní Komeštíková namísto snahy o zklidnění situace dle našeho názoru přispěla k jejímu rozbouření, ačkoliv jí bylo vše vysvětleno v dopise, který informoval o vyhlášení konkurzu,“ sdělila Nicol Ložková z Obecního úřadu Kojetice.

Kvůli odvolání ředitelky nyní chtějí skončit všechny čtyři učitelky, které na základní škole působí. Pokud by ze školy odešly, zůstala by jen vychovatelka a dvě učitelky mateřské školy. Jednou z učitelek, které zvažují odchod, je i Pavla Roubíčková.



„Je to pro nás šok. Paní starostka tvrdila, že pokud paní ředitelka projde konkurzem, bude opět jmenovaná, ale to se nestalo. Je to pro nás složitá situace. Jelikož jsme se to dozvěděly 3. července, nemohly jsme dát výpověď k poslednímu červnu, je těžké si teď o prázdninách hledat jinou práci. Navíc nikdo neví, kdo paní ředitelku zastoupí, obec nemá náhradníka,“ sdělila iDNES.cz Roubíčková.



Komeštíková: Nedostatky jsem napravila

Kromě ztráty důvěry obec opírá rozhodnutí odvolat ředitelku o údajné špatné hodnocení České školní inspekce. „Máme na mysli dvě hodnocení, z nichž jedno z nich je neveřejné, jeho výsledky tudíž publikovat nemůžeme. Druhým hodnocením je inspekční zpráva z roku 2016,“ říká Ložková.

Česká školní inspekce v dané zprávě navrhla zlepšení v podmínkách vzdělávání. Ředitelce vytkla, že nesprávně vyhlásila volné dny pro děti mateřské školy, nesoulad školního vzdělávacího plánu s rámcově vzdělávacím plánem nebo například nezajištění bezpečnosti žáků v prostorách školy.

„Byly tam nedostatky, ale přijala jsem všechna opatření, aby byly odstraněny. Pokud je inspekční zpráva natolik závažná, že odhalí velký problém, měla by proběhnout následná kontrola, která bývá třeba za půl roku. Ale to se u nás nestalo. Inspekci stačilo, že jsem nedostatky odstranila, neměla důvod se k nám vracet na další kontrolu,“ namítá Komeštíková.



Základní škola Kojetice na Mělnicku

Je otázkou, zda se obci podaří najít rychle náhradu. Obec občanům slíbila, že od září bude zabezpečena výuka a řádný chod školy. Pokud se nenajde vhodný uchazeč, který by zastal post ředitele, pověří prý zastupitelé dočasně vhodnou osobu. O koho se jedná, ale neuvedli.



„Celých deset let jsem měla co dělat, abych našla fundované učitele,“ upozornila Komeštíková.



Rodiče nyní zvažují, že se kromě ministerstva školství obrátí také na ombudsmanku a krajský úřad. Zvažují také uspořádání demonstrace.