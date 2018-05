Půjdeme s ní, hrozí učitelé hromadnými výpověďmi kvůli odvolání ředitelky

Vyjádření ministerstva školství k odvolané ředitelce Přechodné ustanovení zákona č. 472/2011 Sb., kterým se novelizoval školský zákon, obsahovalo pravidlo určující, kdy končí řediteli školy či školského zařízení výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance, přičemž rozlišovalo 3 možná data podle délky nepřetržitého výkonu činnosti ředitele (výkon práce na místě ředitele školy mohl skončit ke dni 31. 7. 2012, 31. 7. 2013 nebo 31. 7. 2014). V případě, kdy nedošlo v příslušné době před koncem výkonu práce na místě ředitele školy k vyhlášení konkurzu, uplatnilo se podle výkladu MŠMT pravidlo obsažené ve školském zákoně, a došlo tak k prodloužení doby trvání pracovního poměru o dalších 6 let, tj. buď do 31. 7. 2018, do 31. 7. 2019 nebo do 31. 7. 2020 v závislosti na tom, kdy podle přechodného ustanovení skončil výkon práce na místě ředitele školy.



Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21. 7. 2015, platí, že ředitelům škol jmenovaným do funkce podle školského zákona ve znění účinném do 31. 12. 2011 (tedy před novelou provedenou zákonem č. 472/2011 Sb.) nebylo možné prodloužit funkční období tím, že nebyl vyhlášen konkurz. Pokud by tedy v případě sporu soudy vycházely z týchž východisek jako Nejvyšší soud, dospěly by k závěru, že tito ředitelé škol nebyli od okamžiku, kdy jim měl skončit výkon funkce podle přechodných ustanovení zákona č. 472/2011 Sb. ve své funkci v souladu se školským zákonem, což však nic nemění na faktickém stavu věci, kdy se na ně reálně pohlíželo jako na ředitele školy. Těmto „ředitelům“ nicméně neběží žádné šestileté období výkonu práce na pracovním místě ředitele školy a konkurs na právně volné místo ředitele může být vyhlášen kdykoliv.

Dle odpovědi je patrné, že obec postupovala dle platné legislativy.