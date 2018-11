Poslanci podpořili zákon, který odkládá elektronickou neschopenku o rok

Právě spuštěním projektu e-neschopenky původně hnutí ANO podmiňovalo návrat vyplácení nemocenské v prvních třech dnech nemoci, ale ČSSD si ve vládní koalici vynutila, že nemocenská se musí od léta příštího roku v prvních dnech znovu vyplácet, i když e-neschopenka ještě fungovat nebude.

Zrušení karenční doby, tedy vyplácení nemocenské od začátku nemoci, ve středu schválili poslanci ČSSD, ANO, KSČM a Pirátů, nyní to ještě musí potvrdit Senát.

Odklad e-neschopenky o rok na rok 2020 navrhl už v úterý také sociální demokrat Roman Sklenák jako „přílepek“ v rámci úprav zákona o změnách v lékařské posudkové službě, který čeká už jen na závěrečné schvalování. Jinak by odklad nebyl přijat včas do konce roku. Lékaři mohou elektronicky neschopenky vystavovat už od roku 2010. Plošně to ale nefunguje a lékaři ani nemají povinnost je vystavovat.