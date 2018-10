Nemocenská se vrátí i v prvních třech dnech. Sněmovna to podpoří

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Pro budou také komunisté a Piráti, takže je jisté, že zákon projde. A většina, která to prosadí, je dostatečná, aby přehlasovala i možný nesouhlas Senátu, který ovládají opoziční pravicové strany.



„Jedná se o nespravedlivé trestání za nemoc,“ řekla poslankyně Kateřina Valachová z ČSSD, která obhajovala obnovení proplácení nemocenské od prvních dnů nemoci.

Kdo nemá zásobu, pro toho jsou první dny zásadní, řekl Kováčik

„Pro toho, kdo nemá zásobu finančních prostředků, jsou právě ty první tři dny zásadní,“ hájil návrat vyplácení nemocenské v prvních dnech šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik.

Nemocenská by se měla od začátku nemoci znovu vyplácet od července 2019. Zaměstnanci mají dostávat i v prvních třech dnech nemoci 60 procent denního vyměřovacího základu.

„Spoluúčast tam stále je, těch 60 procent není žádná hitparáda,“ podpořila vyplácení nemocenské v prvních dnech poslankyně Pirátů Olga Richterová. Apelovala na rychlé zavedení elektronických neschopenek.



Zaměstnancům se sníží odvody na sociální zabezpečení o 0,2 procenta. Pro státní rozpočet bude schválení návrhu znamenalo zvýšení výdajů asi o 3,5 miliardy korun.

Kalousek nesouhlasí se zrušením posledního reformního kroku

„Nemůžeme souhlasit se zrušením posledního reformního kroku. Zatíží to víc podnikatele, zatíží to víc rozpočty. Je to špatné rozhodnutí, je to politika po nás potopa,“ řekl šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.



„Před volbami jste se říkali, že chcete vylepšovat podnikatelské prostředí. Budete to těžko vysvětlovat svým voličům,“ snažil se přesvědčovat poslance ANO poslanec ODS Jan Bauer.



Karenční dobu, tedy to, že se v prvních dnech nemocenská nevyplácí, zavedla bývalá vláda Mirka Topolánka z ODS. Ústavní soud ji k pololetí 2008 zrušil, Topolánkův kabinet neproplácení nemocenské prosadil znovu, ale snížil odvody firmám. Ústavní soudci už tuto úpravu nechali v platnosti.

Nyní nedostávají zaměstnanci v prvních třech dnech nemoci nic. Náhradu mzdy jim poskytuje od čtvrtého do čtrnáctého dne nemoci zaměstnavatel, a to tři pětiny průměrného denního výdělku. Od patnáctého dne se dávky poskytují z pojištění.