Za nenávistné výroky dostal Staník podmínku. Musí také zaplatit 70 tisíc

Obvodní soud pro Prahu 1 o věci rozhodl v pondělí. „Mohu jen říci, že byl ve věci včera vydán trestní příkaz, kterým byl uznán vinným,“ řekla v úterý iDNES.cz mluvčí soudu Pavla Hájková. Nechtěla však sdělit další podrobnosti.

Česká televize ve středu přinesla podrobnosti, že Staníkovi soud uložil peněžitý trest ve výši 70 tisíc korun a dvouletou podmínku.

Redakce iDNES.cz požádala o vyjádření Staníka, ale zatím na dotazy neodpověděl. Není tedy jasné, zda trest přijme.

Podobně je na tom i dozorující státní zástupkyně. Jak iDNES.cz řekl mluvčí Obvodního státního zastupitelství Jan Lelek, trestní příkaz obdrželi v úterý a mají nyní osmidenní lhůtu na rozhodnutí, jestli nepodají odpor. V takovém případě by musel soud věc projednat v hlavním líčení.

Na případ upozornil server Aktuálně.cz. Staník podle některých svědků incidentu loni v říjnu posílal ve sněmovní restauraci příslušníky menšin do plynu. Vyzýval údajně k tomu, aby se všichni homosexuálové, Romové a Židé stříleli už po narození. Tehdejší ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD) popsala, že když do místnosti vešla, silně opilý Staník ji oslovil jako Marxovou-Engelsovou. Poté řekl, že ministryně podporuje homosexuály, kteří by se měli zlikvidovat.

Kvůli výzvám ke zplynování Židů a střílení homosexuálů na něj později aktivista Jan Cemper podal trestní oznámení. V únoru letošního roku pak policie Staníka obvinila z trestných činů proti lidskosti. V tu chvíli od něj dalo SPD ruce pryč a Staník již dále nebyl tajemníkem ani členem hnutí.

Státní zástupce podal obžalobu na Staníka v polovině července.